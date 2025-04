Ana Uršula Najev zasjala u filmu 'Balkanika: Tamna Strana': 'Ovo mi je jedno od najljepših iskustava u životu'

Jučer, 23. travnja u zagrebačkom Cinestaru u Avenue Mallu, održana je svečana premijera filma "Balkanika: Tamna Strana", koji je nastao pod redateljskom palicom Marina Mamuze. Ni mi nismo mogli odoljeti ovoj filmskoj poslastici, a koja će zasigurno privući i vašu pažnju! Ondje smo razgovarali s glumačkom postavom filma, a najviše pažnje odmah je privukla glumica i glazbenica Ana Uršula Najev koja je otkrila sve pojedinosti sa snimanja i njezine uloge Dore.

- Snimanje "Balkanike" jedno mi je od najljepših iskustava u životu, još od prvog dijela. Jako je dirljivo gledati kako se to naše "dijete" koje smo prije par godina stvorili razvilo i naraslo. Potpisala bih do kraja života snimati projekte poput "Balkanike". Nema tu osjećaja napora, samo čisto zadovoljstvo, zabava, familijarna atmosfera i zajednička kreativnost. Naporno mi je bilo jedino to što sam paralelno snimala Kumove pa često ne bih spavala zbog stalnih relacija Zagreb-Livno. Lik Dore se dosta produbio u odnosu na prvi dio i ovdje možemo vidjeti neke njene strane koje uglavnom skriva. I drčna je i nježna, i hrabra i plaha, i mudra i impulzivna, i snažna i osjetljiva. Postoje još neki slojevi njene priče koje niste vidjeli u filmu, ali imat ćete priliku kad drugi dio Balkanike metamorfozira u mini seriju. Svaki dan snimanja, koliko god bi umora donio, završavao je nezaboravnim druženjima, razgovorima, smijehom, svirkom, pjesmom. To je zbilja najljepši posao na svijetu - iskreno nam je ispričala popularna Splićanka koja nam u nastavku odaje kako je sebe gledati na velikom platnu:

- Kao i uvijek, čudno mi je gledati sebe na ekranu jer se svih tih situacija sjećam kao da su jučer bile, pamtim unutarnja stanja i okolnosti pa mi je teško biti objektivna, ali zato nisam trepnula gledajući sve dijelove filma u koje nisam uključena. Ipak mislim da imamo sjajan film koji spaja i akciju i dramu i humor, a to se rijetko viđa na ovim prostorima. Što je najvažnije, film nosi nekoliko snažnih poruka. Pokušali smo izbjeći romantiziranje kriminala i nasilja i pokazati da svaki izbor u životu nosi neizbježne posljedice. Teške teme se uvijek bolje plasiraju kroz humor, a ovaj film je zbilja emocionalni vrtuljak. Jako sam uzbuđena čuti reakcije hrvatske publike jer u susjednoj BiH trenutačno obaramo rekorde gledanosti, a sjajne reakcije pristižu neprestano. Neopisiva je radost čuti i gromoglasan smijeh i suze u kino dvorani - opisuje nam Uršula koja je igrala uz rame Luke Mamuza, Gorana Grgića, Ivana Šagolja, Ane Milanović, Mirvada Kurića, Nedima Nezirovića, a ondje je rolu odigrala i njezina bliska prijateljica Jagoda Kumrić.

- Jako sam bila sretna kad sam čula da i Jagoda igra u filmu. Prvi dio Balkanike smo snimali svega nas nekoliko, a sada se to proširilo na najbolji mogući način - sa sjajnim kolegama, divnim prijateljima i velikom tehničkom podrškom. Jagodinu i moju ulogu najviše razlikuje to što vidimo da ona već dugo pliva u tom svijetu kriminala, dok sam ja ušla slučajno i zbog ljubavi i bijega od svakodnevice ostala. S Jagom je uvijek čista radost raditi. Koliko god smo privatno povezane i znamo se smijati do besvijesti, kad je posao u pitanju tu smo ipak obje sposobne doslovce na rez biti maksimalno profesionalne. Radujem se svakom budućem gledatelju i pozivam ih da se vrate u kina svjedočiti kako se velike stvari mogu napraviti bez podrške instanci, samo uz pregršt ljubavi, vjere, entuzijazma i zajedništva - kazala nam je Uršula, a na njezinu konstataciju nadovezala se i glumica Jagoda Kumrić.

23.04.2025., Zagreb - U Cinestaru u Avenue Mallu premijerno je prikazan film "Balkanika - Tamna strana". Ana Ursula Najev i Jagoda Kumric. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ja sam na ovom filmu radila tek nekoliko dana, ali u tih nekoliko dana sam zaista uživala. Tako je lijepo bilo vidjeti ljude koji su uložili puno svoje kreativne energije i koji su se s puno ljubavi brinuli oko svakog detalja. Moj doprinos ovom filmu je kroz ulogu Ines koja je splitska uličarka i dilerica te moram priznati da mi je to bio popriličan izazov, ali Luka i Marin Mamuza bili su tu kroz čitav proces i na neki način doprinijeli tome da to pristojni izgleda. Scenarij mi je bio jako izazovan i zabavan tako da sam rado prihvatila ulogu. Uršula je već ranije snimala seriju s istom ekipom, tako da sam dobila same pohvale na način snimanja i zaista je bilo čarobno, zabavno i lijepo iskustvo. Posebno je vidjeti mlade ljude koji isključivo svojim radom ostvaruju svoje snove. A kada je riječ o igranju u filmu s Uršulom, to vam je nama već nekako postalo uobičajeno jer praktički od akademije više smo projekata radile zajedno što kazališnih, što filmskih. S Uršulom je uvijek zabavno raditi, ali isto tako i Uršula i ja smo profesionalci pa kad se radi - radi se, a kad je šala - šala je - dodala je splitska glumica Kumrić.

Porazgovarali smo i s glavnim glumcem, scenaristom i producentom filma - Lukom Mamuzom koji nam je odgonetnuo kolika mu je čast bila raditi na ovom filmu. - Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti film koji je skoro pa u potpunosti sniman u Livnu. Ima naravno i nekih iznimki gdje smo snimali u Tomislavgradu, Glamoču, ali i u Makarskoj, Zagrebu te gradu Pagu. Kada je riječ o mojoj ulozi, ne mogu reći da je bila zahtjevna zato što svoj posao doista volim. Nije bilo teško raditi na ovoj ulozi, a možda je to zato što smo mala produkcija i nismo pod ničijim budžetom. U filmu igram ulogu Struje, jedne od glavnih uloga s Anom Uršulom Najev. Naravno, kao što ste i naveli ostale glumce, film je bogat likovima i njihovim zanimljivim pričama. Film nosi važnu i ozbiljnu poruku, a pogotovo u današnjem vremenu. Mislim da je dosta bilo romantizirati kriminal, a potrudili smo se pokazati realnu sudbinu ljudi koji se odluče baviti takvim stvarima - iskreno se osvrnuo talentirani Luka Mamuza.

23.04.2025., Zagreb - U Cinestaru u Avenue Mallu premijerno je prikazan film "Balkanika - Tamna strana". Slaven Knezovic, Jagoda Kumric, Ana Ursula Najev, Goran Grgic. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za kraj, razgovarali smo i s filmskim, kazališnim i televizijskim glumcem Goranom Grgićem. - "Balkanika: Tamna Strana" drugi je film koji se tematski nadovezuje na prethodni, ali ide još dublje - u ljudske sudbine, u tamnije kuteve društva, u priče koje se rijetko pričaju, a često tiho postoje oko nas. U njemu tumačim lik Darka, čovjeka iz kriminalnog miljea, čija mi je tajnovitost bila izazov, ali mi je i pružila zadovoljstvo igre. Ono što ovaj film čini posebnim jest spoj iskusnih glumaca s nekima koji su po prvi put stali pred kamere – i upravo u toj kombinaciji leži njegova svježina i snaga. U vremenu kad je sve teže doći do podrške za ovakve projekte, upravo ovakva energija – okupljanje oko ideje, vjera u priču i spremnost da se ide do kraja – vraća vjeru u moć filma i zajedničkog rada. Vjerujem da će pronaći svoj put do publike - kazao je istaknuti glumac.

Inače, ovo je netipičan film domaće neovisne produkcije, koji nije nastao na budžetima državnih filmskih fondova, već iz entuzijazma pojedinaca koji domaćoj kinematografiji žele ponuditi nešto drugačije. YouTube kanal Jure i Mate, bio je baza gdje je filmska ekipa objavljivala svoje kratke humoristične skečeve na teme iz svakodnevnog života. Prije tri godine ista je ekipa snimila svoju prvu seriju i film Balkanika, koja je prikazana BHRT-u i online platformi za gledanje, Balkanika je doživjela veliki uspjeh kod publike, te širom regije stekla vjerne pratitelje koji nestrpljivo čekaju nastavak filmske priče. Film "Balkanika: Tamna Strana" nastavak je serije i filma od prije tri godine, ali isto tako svojevrsna filmska cjelina koja svojom filmskom pričom funkcionira samostalno, bez nužnog poznavanja radnje iz prve Balkanike. Film je nastao u produkciji Udruge dramskih i filmskih umjetnika Jure i Mate, i firme Continental Adventure d.o.o.

BALKANIKA - Tamna Strana (Official Trailer 2025)