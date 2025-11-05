Alen Vitasović nikad iskrenije: 'Alkohol mi je uništio pola života i još ga uništava, a bivša supruga me spašavala'

Uoči velikog koncerta u Lisinskom kojim slavi 35 godina karijere, istarski pjevač Alen Vitasović otvoreno je progovorio o najtežim životnim poglavljima, svojoj borbi s alkoholom, razvodu i odnosu s političarkom Katarinom Peović. U jednoj od najiskrenijih ispovijesti do sada, Vitasović je priznao koliki je utjecaj alkohol imao na njegov život. - Meni je to jako mučno govoriti o tom alkoholizmu, jer alkohol mi je uništio pola života i još ga uništava u neku ruku. Zbog toga sam puno stvari propustio, izgubio i trebao sam dati više nekim ljudima koji su to zaslužili - rekao je pjevač u intervjuu za IN Magazin. Naglasio je kako mu je najviše žao što je tijekom tih teških perioda možda nenamjerno povrijedio drage ljude, ali i samoga sebe.

Prisjetio se i početaka, kada ga je pjesma "Ne moren bež nje" preko noći lansirala u zvijezde. - Da, dogodilo se preko noći, nisam bio spreman na tako naglu popularnost, bilo mi je stvarno teško i nisam mislio da ću se moći nositi s time, ali vidite da se još uvijek nekako držim. Utjecalo je na mene, na moj privatni život, na sve, promijenilo me puno - priznao je Vitasović.

Glazbenik se osvrnuo i na medijska nagađanja o vezi s političarkom Katarinom Peović, odlučno ih demantiravši. - Katarina je jedna od najboljih ljudi što sam upoznao i jedan moj najveći prijatelj trenutno. Velika mi je podrška, prijatelji smo i ništa više od toga - objasnio je, dodajući da su i suradnici te da planiraju snimiti zajedničku pjesmu i spot, a nedavno su u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' izveli pjesmu "Jenu noć".

Progovorio je i o privatnom životu, posebice o razvodu od supruge Eleonore. Iako je istaknuo da pomirenja nema na vidiku, o bivšoj supruzi ima samo riječi hvale. - Neće biti pomirenja, nismo se ni posvađali. Eleonora je bila stvarno meni dobra žena, spasila mi par puta čak i život - iskreno je rekao pjevač, potvrđujući da, unatoč svemu, i dalje vjeruje u ljubav.

Podsjetimo, Alen Vitasović nedavno je na svom Facebook profilu podijelio spot za pjesmu 'On ni doša', u kojem je glumila njegova, sada bivša, supruga Eleonora. Uz video je napisao dirljive riječi kojima je otkrio da su problemi postojali i ranije. - Moj najdraži spot u životu. Tu se već nazirao kraj. Za Eleonoru i mene. I onda tisuću stvari, okolnosti, ljudi, mediji... su na jedan način potpomogli neuspjeh. Ljubav u meni i dalje - napisao je Vitasović i rastužio brojne pratitelje objavom.