Alen Vitasović potvrdio da se razveo od 25 godina mlađe Eleonore: 'To je život'

Zagreb: Alen Vitasović nastupao kao predgrupa na drugom koncertu Baby Lasagne na Šalati
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
21.08.2025.
u 12:54

Par se razveo u rujnu prošle godine na pulskom Općinskom sudu. Riječ je o sporazumnom razvodu, koji je okončan bez ijednog ročišta, u roku od tri dana od predavanja zahtjeva za razvod. Razvod je okončan u ekspresnom roku jer par nije imao djece i bio je na inicijativu oboje, a glazbenik je sad i sam potvrdio tu informaciju.

Glazbenik Alen Vitasović potvrdio je vijesti o kojima se već neko vrijeme šuška u estradnim kuloarima. Alen je otkrio da je njegovoj ljubavi s 25 godina mlađom menadžericom Eleonorom došao kraj.
- Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život - rekao je Vitasović za Slobodnu Dalmaciju.

Par se, prema saznanjima ovog medija, razveo u rujnu prošle godine na pulskom Općinskom sudu. Riječ je o sporazumnom razvodu, koji je okončan bez ijednog ročišta, u roku od tri dana od predavanja zahtjeva za razvod. Razvod je okončan u ekspresnom roku jer par nije imao djece i bio je na inicijativu oboje, a glazbenik je sad i sam potvrdio tu informaciju.
Vitasović i Eleonora vjenčali su se na intimnoj ceremoniji, a godinu dana nakon svadbe, supruga glazbenika pojavila se i u spotu za njegovu pjesmu "On Ni Doša".

Alen je tad na svojoj društvenoj mreži objavio i koliko je oduševljen njenim glumačkim angažmanom.
- Probudila se u 5.30 sati. Otišla čistiti i prodavati ribu. Očistila jedan apartman. Istuširala se. Uzela svoje auto,stavila moju garderobu,brdo stvari u haubu,i svoje dvi kotule. Došla na vrime da snimimo spot video novi. Glumila 6 sati u spotu vrhunski,prvi put ispred kamere. Vrh. Sad čisti mesnice. A lipa je. Zašto to dela? - napisao je tad Alen.

Dodajmo i da je Alen ranije kazao da par ima problema u vezi. 
– Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna – kazao nam je glazbenik u intervjuu koji je dao u lipnju.

