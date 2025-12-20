FOTO Znate li tko je brat Franke Batelić? Uskoro će nastupiti na ovom velikom događaju

Pjevačica Franka Batelić nedavno je iznenadila pratitelje rijetkom fotografijom s mlađim bratom Nikolom. U opisu objave na Instagram storyju stavila je: - Brat i sestra se prvi put u odraslom životu fotkaju zajedno - i tim potezom zaintrigirala javnost, koja malo zna o njezinom samozatajnom bratu. Iako 31-godišnji Nikola vodi povučeniji život, daleko od reflektora koji prate njegovu sestru i njezinog supruga Vedrana Ćorluku, povezuje ih strast prema glazbi. Taj talent u obitelji Batelić očito je nasljedan, a Nikola ga je odlučio graditi tiho, bez medijske pompe.

Nikola je, naime, svestrani glazbenik, producent i multiinstrumentalist iz Rapca koji je prve ozbiljne korake napravio još kao tinejdžer u bendu The Storm. Danas je usmjeren na autorski rad i produkciju, gdje vješto spaja elemente popa, elektronike i alternativne glazbe, a sa sestrom je snimio i duet "Nedodirljivi". Iako mnogi nisu znali za njegov rad, uskoro će ga imati priliku vidjeti i čuti uživo na jednoj od najvećih pozornica u zemlji. Naime, Nikola je stalni član pop punk sastava Luzeri, koji će trideset prvog prosinca zabavljati publiku na dočeku Nove godine na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, uz Dubiozu Kolektiv i Elemental.

Njegov glazbeni angažman ne staje samo na nastupima. Batelić se može pohvaliti i radom na filmu, i to uz respektabilna domaća imena. Potpisan je kao skladatelj dviju autorskih pjesama za nadolazeći film ‘Svadba’ redatelja Igora Šeregija, u kojem jednu od uloga tumači i popularni fomaći glumac Rene Bitorajac. Taj projekt, čija se premijera očekuje u siječnju sljedeće godine, kao i suradnja njegovih Luzera s regionalnom senzacijom Buč Kesidi, stavili su Nikolu na mapu glazbenih umjetnika koje vrijedi pratiti u budućnosti.

