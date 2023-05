Adelina reakcija na košarkaškoj utakmici postala viralni hit, njezini obožavatelji zbijaju šale

Glazbenica Adele (34) čest je gost na utakmicama Lakersa u Los Angelesu, a s vremenom je postala i razlogom zbog kojeg neki njezini obožavatelji prate košarkaške utakmice. Adelini obožavatelji utakmice često prate i zbog njezinih grimasa koje radi dok gleda utakmicu, a te snimke često postaju viralne.

Prvi takav trenutak dogodio se dok je samo sjedila na svom mjestu i gledala oko sebe. Video je odmah postao viralan, a ljudi su smišljali smiješne stvari koje bi mogli napisati uz video.U još jednom viralnom trenutku s utakmice, Adele je izgledala kao da se dosađuje, a njezin izraz lica govorio je sve.

Sada je pojavio još jedan trenutak kojim je ona ukrala pozornost. Naime, pjevačica je pratila utakmicu te blago zijevnula te privukla pažnju svojih obožavatelja i postala hit.

- Adele je zijevnula u sebi kako ljudi ne bi mislili da joj je dosadno - napisala je jedna korisnica društvene mreže Twitter, a video je na samo jednom profilu pregledan 8.5 milijuna puta. Na Adelin račun mnogi obožavatelji sada zbijaju šale, a neki su se u toj njezinoj grimasi pronašli. "Ja kad pričam s nekim tko nema iste vibre poput mene", "Ja na predavanju ispred profesora", "Ja kad tri sata gledam House of Gucci samo zbog Gage", "Ja na doslovno svakom društvenom okupljanju", pisali su.

adele yawned with her mouth closed so people don't think she's bored lmao 😭😭😭pic.twitter.com/wx6sOcKmEh