40 godina nakon objave kultne ispovijesti! Stiže nova priča o najpoznatijoj narkomanki na svijetu

Ova pandemija će proći, no najteža pandemija koja pogađa čovječanstvo teško da će proći ikada. Ovisnost o narkoticima desetljećima i desetljećima udara čovjeka zapravo i teže nego što to čini kakva bolest, pa i ona najteža. Svjedočanstva o paklu droge danas su brojna, i od strane liječnika koji i dalje nisu sigurni u metode koje primjenjuju, i od ovisnika, bivših i sadašnjih.

Na suđenju

S time da je, za razliku od bolesti, recidiv kod ovisnosti od droge pravilo, daleko više nego što je iznimka. Mlađa generacija sjetit će se “Trainspottinga”, izuzetnog filma Dannyja Boylea, u kojem je zvjezdani status stekao Ewan McGregor. No, treba se vratiti 15 godina prije, u 1981. godinu kada je napravljen film “Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”, odnosno “Mi djeca s kolodvora Zoo”, kako je u nas preveden naslov koji dijele film i knjiga prema kojoj je snimljen. Riječ je o autentičnoj priči Christiane Vera Felscherinow, djevojke koju su Karl Hermann i Horst Rieck, dvojica novinara magazina Stern, uočili na suđenja muškarcu koji je malodobnim djevojkama za seks plaćao heroinom. Pred dvojicom se žurnalista otvorio cijeli jedan paralelni svijet koji se odvijao na najvećoj berlinskoj željezničkoj postaji, Bahnhof Zoo. Priča je to o Christiane F. koja je hašiš počela koristiti s 12 godina, a potom, u društvu svojih nešto starijih prijatelja, prešla na ozbiljnije stimulanse poput LSD-a da bi na kraju završila na heroinu.

Foto: HBO

Već je s 14 godina bila ovisnica i prostitutka, ponajviše kružeći po i oko kolodvora Zoo. Planirani dvosatni razgovor protegao se na dva mjeseca iz čega je nastala spomenuta knjiga, a cijela se priča dojmila i samog Davida Bowieja koji je za film napravio glazbu te se u njemu i sam pojavljuje. Cijelih 40 godina kasnije Amazon i njemački Constantin napravili su novu ekranizaciju Christianine priče u seriji od osam nastavaka koju će se u nas moći pogledati na HBO GO 27. veljače kada će biti dostupne sve epizode.

Producente je serije pratila velika sreća jer je snimanje u Berlinu i u Pragu, gdje je za potrebe snimanja izgrađen veliki klub, završeno netom prije pandemije. U tome ima sreće, ali i nesreće jer fokus je sada puno više na virusu nego na paklu droge. Također, logična se rasprava otvorila oko toga je li moguće oživjeti duh originalnog filma koji je postigao kultni status te je li to uopće i potrebno. Prilično je očito kako nova ekranizacija ne može imati takav kulturni i društveni utjecaj kakav je imao original. Produkcija se brani kako to niti nije bila namjera, već je serija interpretacija knjige, priča temeljena na originalu, ali većinom s istim likovima, Christiane, Stellom, Babsi, Axelom, Michijem i Bennom, pa je poveznica jasna i čvrsta. Vremenski transfer vidljiv je prije svega kroz glazbu gdje se i dalje čuju originalni taktovi Bowiejeva soundtracka, ali i elektronički beatovi 90-ih, čime se prije nastojalo pokazati kako je ovisnost trajna i svevremenska priča nego modernizirati samu priču. Jednom intrigantnom scenom odan je i zasluženi hommage Bowieju.

Kontrastno blještavilo

U seriji ne treba tražiti originalni film koji je bio tmurna, realistična, gotovo dokumentaristička priča ondašnjeg Berlina izgubljenog iza željezne zavjese gotovo kao bizarna oaza Zapada. Serija suprotstavlja blještavilo zabave koje metropola nudi s tminom koja vreba negdje iza, u kutovima zadovoljstva koje na početku nude i narkotici. U filmu se mahom pojavljuju amateri, u seriji se našla ekipa kvalitetnih mladih glumaca za koje producenti kažu da ih nije bilo lako pronaći, jer se tražilo da oni osobinama i izgledom ničim ne odskaču od svijeta koji se u seriji prikazuje. No, koliko god svijet Christiane F. bio ublažen, ipak se nije pobjeglo od šokantnih scena drogiranja, predoziranja, osamljenosti u bijegu od problema koje mladi znaju imati, od načina na koji su održavali svoju ovisnost. Jana McKinnon, austrijsko-australska glumica koja portretira Christiane, rekla je kako je nije upoznala, iako onda i dalje živi u Berlinu, oblikovala je svoj lik razgovarajući s dvojicom novinara te stručnjacima za drogu. Svoj je posao ipak dobro odradila, no utjecaj serije tek se treba vidjeti s obzirom na to i da je knjiga prodana već u pet milijuna primjeraka na 30 jezika, a lokacije originalne priče postale su turističkim atrakcijama.•

Foto: HBO