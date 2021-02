Ova tetovaža pokazuje koliko je Sandi Cenov bio veliki obožavatelj Balaševića

Otkako je u petak stigla tužna vijest da je u 68. godini preminuo glazbenik Đorđe Balašević od njega se opraštaju njegovi obožavatelji među kojima je i naš pjevač Sandi Cenov. Na Instagramu je otkrio tetovažu koju je posvetio Balaševiću i još jednom je pokazao koliko se divio i koliko je cijenio Balaševićevu glazbu.

- Ostaje mi to što se volimo... Tetovaža valjda dovoljno govori u kojoj sam mjeri bio fan Đorđa Balaševića. Što god da radim - ne mogu tu strašnu istinu odagnati iz glave. A što je još gore - ni iz srca.... I što sad!? Svirati i pjevati njegove pjesme... Hoćete!? Instagram live u utorak 23.02. U 20h!? Nadam se da ćemo zajedno odati tu počast našem "trećem roditelju", kako je Đoleta emotivno oslovio u oproštajnom postu moj frend @marin_mamuza Gledamo se!? Pjevamo u utorak!? - najavio je Sandi obožavateljima kako će u utorak na Instagramu pjevati Balaševićeve pjesme. Prije ove objave imao je još jednu koju je posvetio omiljenom glazbeniku te je napisao:

Kad odeš..Kad te đavo isprati salajackim sokakom... Ehhhh... Jako mi je teško pisati ovaj post, jer ovo me dotuklo. Korona, potres, a onda ode i Đole.... Onako - bez neke pompe, bez najave. Svi ti divni stihovi su najdublje obilježili moj život. Dublje od svih mojih idola iz djetinjstva. Nenametljivo, a tako snažno. A točno takav si bio i sam. Ako postoji neka utjeha, imao sam čast da se družimo, pa čak i da sviramo i da snimamo zajedno. Kakvi su to "dani lavova" bili... Tvoje riječi... I negdje u mom oku uvijek će se vidjeti trag tih dana, tih pjesama... Moja obrada "Lijepa Djokina kci", suze u Oliverinim i tvojim očima na tu pjesmu, tvoja divna tumačenja nastanka nekih od najvećih pjesama s ovih prostora, a i tumačenja života općenito. Jednostavno, a tako mudro. Onako kako samo genij poput tebe zna. Tj. znao je.... Još se ne mirim s tim da te više nema i da nam samo pjesme ostaju. Ovo "samo" je uvjetno rečeno, jer to je opus, koji neće biti zaboravljen sve dok je nama nas, normalnih, koji smo te neizmjerno poštovali i voljeli...Zbogom Đole..