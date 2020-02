Znate li zašto u restoranima uvijek prvo dobijete kruh i peciva? Razlog će vas iznenaditi

Kuhar Russ Adams iz Washingtona otkrio je na društvenoj mreži Quora zašto prije konkretne hrane u restoranima posjetitelji dobiju peciva, perece ili kruh, a zapravo je vrlo logično. Svoje su mišljenje podijelili i još neki korisnici.

Foto: shutterstock

"Kao prvo, od ovih peciva ćete biti žedni. Žedni ljudi onda naručuju još pića, a to znači i bolja zarada. Drugo, kruh ili bilo što slično pokreće probavu i od njega samo dodatno ogladnite. Upravo zato se događa da ljudi naruče više nego što mogu pojesti, a kasnije kažu kako su se zaletjeli. Posljednji razlog je taj što kada ljudi u restoranima imaju zanimaciju, što je u ovom slučaju jedenje kruha, onda nisu dosadni i ne traže stalno konobare", napisao je Adams.



Ovo pitanje ima preko 100 odgovora, a od Adamsa je pogledan preko 113 000 puta. Evo još nekih objašnjenja. "...Slažem se s time da kada nešto dobijete, sigurno ćete to zapamtiti i ponovno se vratiti u isti restoran. Možda ćete ostaviti i veću napojnicu", napisao je jedan korisnik.



Javio se i Joe Colella koji je nekada bio vlasnik restorana i podijelio svoje iskustvo. "Većina ljudi previše razmišlja o odgovoru. Jedini razlog zašto smo mi ljudima davali kruh prije glavnog jela bio je da se uspori sama narudžba, odnosno da kuhari sve stignu pripremiti. Konobar će uzeti narudžbe od ljudi redom kako su dolazili, a dok čekaju se posjetiteljima daje kruh. Da zaključimo, ovo nema nikakve veze s time što su konobari dobri i ljubazni i žele vam pokloniti kruh, već se jednostavno koriste ovim trikom radi sebe."



Kimberly Lewis je bila konobarica i otkrila kako kruh ima jedino manipulativnu ulogu. "U talijanskom restoranu u kojem sam radila, imali smo oko dvije minute za to da svima odnesemo kruh na stol od kada su sjeli. Morali smo izračunati količinu i začiniti ih. Potom smo morali u roku od pet minuta donijeti im novi kruh, ako su postojeći pojeli. Zašto? Jer su posjetitelji toliko naporni. Ovo je zapravo samo sredstvo. Kada sjednete i čekate sve se čini još dulje, a kruh okupira ljude i vrijeme će jednostavno brže proći. Da skratimo: kruh se servira zato što su posjetitelji nestrpljivi."