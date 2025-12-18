Spavate li poput T-Rexa? Stručnjakinja otkriva najgore položaje za spavanje i zašto ih trebate izbjegavati
Svatko ima svoj omiljeni položaj za spavanje. Neki ne mogu zaspati bez okretanja na bok, drugi se najudobnije osjećaju na leđima, dok treći zauzimaju neobične poze kojih često nisu ni svjesni. Iako nam ti položaji mogu djelovati prirodno i ugodno, način na koji spavamo može imati velik utjecaj na kvalitetu sna i na to kako se osjećamo tijekom dana. Zato je stručnjakinja otkrila najgore, i najbolje, položaje za spavanje te kako izbjeći da tijekom dana hodate s bolovima i nelagodom.
Dr. Deborah Lee, zdravstvena specijalistica i stručnjakinja za spavanje u Dr Fox Online Pharmacy, rekla je da postoji nekoliko popularnih položaja, od "vojnika" do "fetalnog". Spavanje na boku sa savijenim rukama skvrčenim uz prsa nedavno je na društvenim mrežama prozvano "T-Rex položaj". Različiti nazivi ovise o poravnanju leđa, nogu i ruku, no neki ipak bolji za vaše držanje od drugih, piše Daily Mail.
"U pravilu je spavanje na leđima ili na boku poželjnije od spavanja na trbuhu. Ti položaji najbolje omogućuju opuštanje mišića i njihovu obnovu tijekom noći. Također bismo trebali spavati bez pretjeranog pritiska na zglobove i mišiće. Vaš položaj tijekom spavanja također može utjecati na medicinska stanja kao što su refluks kiseline, loša probava, apneja za vrijeme spavanja i bol", objasnila je dr. Lee.
Spavanje na boku - položaj T-Rexa: Položaj T-Rexa, poznat i kao "spavanje s rukama dinosaura", podrazumijeva spavanje na boku s rukama i zapešćima savijenima i privučenima uz prsa. Prema dr. Lee, spavanje na boku nije problem, i općenito se preporučuje, ali treba izbjegavati položaj T-Rexa. "Stručnjaci za spavanje sugeriraju da je prirodna tendencija da se sklupčamo na boku u loptu i stisnemo šake na prsa kada se osjećamo tjeskobno ili pod prijetnjom", objasnila je.
Položaj T-Rex daje osjećaj ugode i sigurnosti, ali je dokazano da uzrokuje noćne parestezije, odnosno trnce ili peckanje u rukama. Dr. Raj Dasgupta, specijalist za medicinu spavanja, rekao je da položaj T-Rexa može uzrokovati trajno oštećenje živaca. "Kada spavate sa savijenim i skupljenim rukama, tada možete pritisnuti živce u laktovima ili zapešćima. To može usporiti protok krvi i učiniti da vam ruke utrnu. Ako to radite često, može vam opteretiti ramena i učiniti ih ukočenim ili bolnim", objasnio je.
Spavanje na boku – položaj "olovke": Verzija spavanja na boku poznata kao "olovka" podrazumijeva ruke uz tijelo, umjesto da su savijene prema unutra. "To je prirodan položaj za spavanje s mnogim prednostima, ako su ruke su uz tijelo i nisu savijene u laktu ili zapešću. Bočni jastuk za spavanje može pomoći da ovaj položaj bude udobniji", objasnila je dr. Lee. Stručnjaci općenito preporučuju spavanje na boku sve dok su tijelo i glava okrenuti bočno jer to pomaže u održavanju pritiska na zglobove, održavanju pravilnog položaja kralježnice i sprječava bol. Spavanje na boku također smanjuje pritisak na unutarnje organe i potiče zdrav protok krvi, prema cijenjenoj klinici Mayo u Minnesoti.
Spavanje na boku – fetalni položaj: Još jedna varijacija spavanja na boku je fetalni položaj, u kojem su koljena privučena prema prsima. Prema Zakladi za spavanje, to je jedan od najčešćih položaja spavanja kod odraslih i može biti zdrav i ugodan način spavanja. Može pospješiti poravnavanje kralježnice, smanjiti hrkanje i pružiti utjehu trudnicama i onima koji imaju bolove u leđima. No, prečvrsto savijanje može uzrokovati ukočenost zglobova ili ograničiti duboko disanje.
Spavanje na leđima – "vojnik" ili "lijes": Spavanje na leđima, okrenuti prema stropu, obično se preporučuje da bi se spriječili bolovi u zglobovima. No, ponekad taj položaj može pogoršati bol u vratu, a također može pojačati druge probleme. Stručnjaci iz klinike Mayo su rekli da je spavanje na leđima zapravo najgori položaj za spavanje ako imate apneju - stanjem u kojem vaše disanje prestaje i počinje dok spavate.
Postoje dvije glavne varijacije spavanja na leđima, a to su "vojnik" (spavanje na leđima s rukama sa strane) i "lijes" (ruke su naslonjene na prsa ili prekrižene ili jedna na drugoj). Prema dr. Lee, položaj "vojnika" je ipak bolja opcija. "Kod položaja 'vojnika' dolazi do pravilnog poravnanja kralježnice te ispruženih ruku i zapešća, ali možda će vam trebati jastuk ispod koljena da bi se ublažila lumbalna zakrivljenost. Ovaj položaj može uzrokovati nelagodu u ramenima, a tada ispružene ruke poput 'morske zvijezde' mogu pomoći. Poželjno je spavati bez savijenih ili prekriženih ruku da bi se izbjegla kompresija živaca", objasnila je dr. Lee.
Spavanje na trbuhu: Spavanje na trbuhu općenito se smatra najnezdravijim položajem jer može otežati disanje i uzrokovati nepravilnu zakrivljenost kralježnice. Dakle, to je najgori položaj u kojem možete spavati, pogotovo ako patite od bolova u donjem dijelu leđa. "Ne preporučuje se spavanje sprijeda s glavom okrenutom na jednu stranu jer je kralježnica stisnuta cijelu noć, a vratna kralježnica također nije u ispravnom položaju što može dovesti do bolova u vratu, rukama i ramenima sljedeći dan", rekla je dr. Lee. Još jedna loša varijanta je spavanje na pola trbuha, u kojem ležite na prednjem dijelu, ali s jednom nogom skupljenom više od druge, a jednom rukom često savijenom ispod jastuka. "Taj položaj znači spavanje s iskrivljenom kralježnicom", zaključila je liječnica.