Znate li koliko često trebate čistiti toster? Evo kako ćete to napraviti brzo i lako!

Mnogi ljudi ne znaju kako zapravo pravilno očistiti toster, a uz to, njegovo čišćenje mnogima baš i nije zadatak na vrhu liste. Vrlo je vjerojatno da ga povremeno samo protresete iznad sudopera kad miris zagorjelih mrvica preplavi kuhinju, no to nije dovoljno.

Osim toga, zagorjele mrvice mogu izložiti vaša pluća opasnim česticama, prljavi tosteri su utočište za bakterije i bube, a vaš bi kruh mogao imati neugodan okus ili biti neujednačeno tostiran. Dakle, vrijeme je da naučite kako pedantno i sigurno očistiti ovaj uređaj. Jednostavni koraci u nastavku ne bi trebali trajati više od pet minuta, piše Reader's Digest.

Stavljate sol na mrlje ili one od vina čistite vodom? Kakve pogreške! I ovo radite krivo...

Koliko često trebate čistiti toster?

Ako svakodnevno stavljate kriške kruha u svoj toster, razmislite o čišćenju ovog uređaja barem jednom tjedno. Obavezno ga čistite jednom tjedno ako uočite nakupljanje mrvica. Nemojte čekati da osjetite miris ostataka koji gore. No, te mrvice nisu samo pozivnica za neugodne mirise i bakterije. Prema Programu upravljanja sigurnošću od požara na Sveučilištu New Jersey City, nakupljanje mrvica na ili u blizini grijaćih elemenata, znači da su tosteri opasnost od požara ako ih ne očistite dovoljno. Osim toga, redovito pražnjenje također može produžiti životni vijek vašeg uređaja.

Slijedite ove korake:

1. Isključite toster iz struje

Ako obavljate poslove po kući i nemate baš vremena, mogli biste doći u iskušenje da očistite toster odmah nakon upotrebe. Ali ovu uobičajenu pogrešku u čišćenju kuhinje treba izbjegavati.

- Zadatke čišćenja obavljajte samo kada je vaš toster isključen iz struje jer ne želite riskirati izazivanje požara ili šok. Stoga ostavite toster da se potpuno ohladi nakon upotrebe. Nikada ga ne potapajte u vodu—to oštećuje električne elemente i može predstavljati opasnost od požara - rekla je Vera Peterson, predsjednica Molly Maid-a.

2. Očistite mrvice iz unutrašnjosti tostera

- Iako je nemoguće dubinski očistiti unutrašnjost tostera, vrlo je učinkovito okretanje naopako preko kante za kompost ili smeće - kaže Peterson.

Kako biste olabavili te tvrdoglave, zaglavljene čestice tosta, nježno prijeđite četkom za slastice s mekom dlakom ili kistom s dugom drškom duž ruba i u utore. Iako neki ljudi koriste dugačke pincete, škare ili noževe da dohvate uhvaćene mrvice, to biste trebali izbjegavati jer one mogu oštetiti električne elemente. Iz sigurnosnih razloga, Peterson podsjeća da nikada ne koristimo metalnu opremu kada je toster uključen.

Savjet: Nježno protresite kako biste uklonili mrvice. Istraživanje provedeno u suradnji sa Sveučilištem Ohio State, sugerira da snažno protresanje može oštetiti grijaće elemente i električne spojeve.

3. Ispraznite i operite posudu za mrvice

Većina tostera ima uklonjivu ladicu na dnu dizajniranu za hvatanje mrvica. Ne zaboravite ju isprazniti i ukloniti prljavštinu, a masnu naslagu oprati spužvom, toplom vodom i blagim deterdžentom za suđe. Osušite ju krpom od mikrovlakana prije nego što ju vratite u toster.

4. Očistite toster izvana

Ne postoji posebna otopina za čišćenje tostera, kaže stručnjakinja. Za uklanjanje tvrdokornih tragova masnoće, očistite krpom od mikrovlakana ili neabrazivnom spužvom, trljajući vanjski dio toplom vodom i blagim deterdžentom za suđe. Ako se pitate kako očistiti toster od nehrđajućeg čelika, znajte da će i sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika kupljena u trgovini i DIY rješenja obaviti posao. Pokušajte upotrijebiti pastu od sode bikarbone i vode da ga ispolirate bez ogrebotina. Izbjegavajte ulijevanje otopine u šupljine oko poluga ili gumba. Ako u pukotinama oko gumba ima mrvica ili masne naslage, pametno je upotrijebiti čačkalicu da ih nježno uklonite. Ili, ako vaš model tostera to dopušta, možete ukloniti gumbe i oprati ih zasebno.

5. Neka se toster potpuno osuši prije upotrebe

Ne umačite toster u vodu i nemojte koristiti mokru spužvu za čišćenje. Uvijek iscijedite spužvicu prije nego što je koristite na vanjskim površinama, zatim sve obrišite suhom krpom od mikrovlakana kako biste uhvatili sve zalutale kapljice. Čišćenje tostera prije odlaska na spavanje znači da će imati vremena da se potpuno osuši prije nego što ga ponovno upotrijebite sljedeći dan.

Stručnjaci za sigurnost hrane kažu da su ovo najčešće pogreške koje ljudi rade u kuhinji: