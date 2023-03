Jedna iznenađujuća namirnica može poboljšati imunitet čak i u malim količinama, otkriva studija

Riječ "superhrana" često se pretjerano koristi, ali kada bi postojao popis doista super namirnica, đumbir bi bio pri vrhu. Ovaj korijen biljke pokazao je širok raspon zdravstvenih dobrobiti, a sada je nova studija pokazala da može ojačati vaš imunološki sustav u borbi protiv infekcija, piše Mind Body Green.

Istraživači s instituta Leibniz u Njemačkoj primijetili su da se čini da đumbira ima posvuda i da mnogi ljudi hvale njegove zdravstvene prednosti, uključujući njegova svojstva protiv mučnine, upale i antioksidansa. Njemački savezni ured za statistiku potvrdio je predosjećaj istraživača; upotreba đumbira gotovo se učetverostručila u zemlji tijekom posljednjeg desetljeća. Imajući to na umu, odlučili su odgovoriti na pitanje: Može li konzumacija malih količina đumbira, poput onih koji se nalaze u hrani, biti dovoljna da se iskoriste njegove zdravstvene dobrobiti?

Kako bi pronašli odgovor, istraživači su se oslonili na prethodna istraživanja koja nam govore da značajna količina korisnih spojeva u đumbiru - što je najvažnije, spoj gingerol, koji aktivira receptore za začine na jeziku - ulazi u krv oko 30 do 60 minuta. nakon što popijete litru čaja od đumbira. Gingerol djeluje slično nekim spojevima u čili papričicama i djeluje na receptor nazvan TRPV1, koji se nalazi na površini živčanih stanica. Također se sumnja da se taj isti receptor nalazi na bijelim krvnim stanicama, imunološkim stanicama koje su uvelike odgovorne za borbu protiv invazivnih bakterija. To je ono što su istraživači odlučili dalje istražiti.

Rezultati su pokazali da je TRPV1 prisutan na bijelim krvnim stanicama, te da konzumacija đumbira može dovesti do promjena u aktivnosti tih stanica zbog djelovanja gingerola na TRPV1 receptore. Studija je pokazala da čak i niska koncentracija gingerola u krvi može pojačati stanje bijelih krvnih stanica, što ih čini učinkovitijima u borbi protiv bakterija. Zapravo, studija je pokazala da su te stanice bile više od 30 posto učinkovitije u odgovoru na bakterijsku nit. Dakle, što sve ovo znači? To znači da kada netko kaže da je "pijenje čaja od đumbira dobro za imunitet", znanost to zapravo potvrđuje. Studija je pokazala da pijenje manje od litre čaja od đumbira može uzrokovati mjerljive razlike u aktivnosti imunoloških stanica na načine koji nam pomažu u borbi protiv infekcije.

- Naši rezultati podržavaju pretpostavku da bi unos uobičajenih količina đumbira mogao biti dovoljan za modulaciju staničnih odgovora imunološkog sustava. Ipak, ovo je još uvijek vrlo preliminarna studija, pa još uvijek postoje mnoga neodgovorena pitanja na molekularnoj, epidemiološkoj i medicinskoj razini kojima se treba pozabaviti uz pomoć modernih istraživanja hrane i zdravlja - objasnila je Gabby Anderson, Ph.D., glavna autorica studije, u priopćenju za tisak.

