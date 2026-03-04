Majka izazvala burnu raspravu, otkrivši da 'soli' svoju djecu: 'Mislim da bi svi to trebali činiti'

Jedna mama iz američke savezne države Massachusetts ovih je dana privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je pokazala svoj prilično neobičan način brige o dječjem zdravlju. U videu objavljenom na TikToku vidi se kako u posebnoj 'slanoj sobi' raspršuje sol po prostoru dok se njezin sin ondje igra, gotovo kao u pijesku. Uz snimku se čuje poruka: 'Ja solim svoju djecu, i vi biste trebali', a zatim i objašnjenje da je, po njezinu mišljenju, važnija 'regulacija imuniteta' nego njegovo 'pojačavanje'. Video je brzo izazvao znatiželju, ali i niz skeptičnih reakcija, piše People.

Majka u videu tvrdi da je nekada vjerovala kako je cilj stalno jačati imunitet vitaminima, dodacima prehrani i raznim preparatima, no da je s vremenom, zbog života s astmom i teškim alergijama, počela drukčije gledati na cijelu priču. Objašnjava da djeci, osobito kada su dišni putevi često nadraženi prašinom, alergenima i onečišćenjem, nije potreban 'imunitet u prevelikom pogonu', nego ravnoteža. Upravo zato vjeruje da haloterapija, odnosno terapija suhom soli, pomaže očistiti dišne puteve kako bi se organizam smirio i reagirao samo kada je to potrebno.

𝐌𝐨𝐬𝐭 𝐦𝐨𝐦𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐥𝐝 𝐭𝐨 "𝐛𝐨𝐨𝐬𝐭" 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝'𝐬 𝐢𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐛𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐬𝐨 𝐰𝐫𝐨𝐧𝐠!!! If your family is struggles with: • asthma • seasonal allergies • chronic congestion • frequent coughs • recurring flare-ups 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀𝗻'𝘁 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗯𝗼𝗼𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴. 𝙄𝙩'𝙨 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. Halotherapy (dry salt therapy) supports respiratory health by helping clear allergens, pollutants, and inflammatory buildup from the airways. When the lungs are clearer, the immune system doesn't have to stay on high alert. This is not a cure. It's not a replacement for medical care. 𝗜𝘁'𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁. 𝙁𝙤𝙧 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙤𝙛 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙧𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙢𝙤𝙙𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙘𝙤𝙡𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙡𝙪 𝙨𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣. If you're a mom navigating asthma, allergies, or constant inflammation in your home — you're not alone. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙮 𝙄 𝙗𝙪𝙞𝙡𝙩 𝘾𝘼𝙉𝙚̄𝙔.

Ipak, dio publike nije bio nimalo uvjeren. U komentarima su mnogi otvoreno posumnjali da 'soljenje djece' donosi stvarnu zdravstvenu korist, a neki su poručili da sve to zvuči kao još jedan wellness trend bez čvrstog uporišta. Na to je sam studio u kojem je snimka nastala odgovorio da haloterapija nije zamjena za liječnike, liječenje ni lijek za bilo koje stanje, nego tek dodatak rutini zdravlja i dobrobiti. Naglasili su i da se koristi isključivo kao nadopuna preporukama liječnika te da se osobe s dijagnosticiranim bolestima prije uključivanja takve prakse trebaju savjetovati sa svojim doktorom.

Prema Cleveland Clinicu, za haloterapiju zasad nema dovoljno kvalitetnih kliničkih dokaza koji bi potvrdili većinu popularnih tvrdnji o njezinoj učinkovitosti. Iako neka istraživanja sugeriraju da bi mogla pomoći kod određenih dišnih tegoba, stručnjaci ističu da nedostaje rigoroznih kliničkih ispitivanja. Istodobno, ta ista ustanova navodi da se haloterapija općenito smatra niskorizičnom i da je mnogi ljudi vole koristiti, ali isključivo kao dodatak zdravstvenoj rutini, a ne kao zamjenu za postojeću terapiju ili liječničku skrb.

Drugim riječima, ova viralna priča više govori o tome koliko su roditelji danas otvoreni alternativnim pristupima nego o medicinski potvrđenom “čudesnom rješenju”. Slane sobe nekima mogu biti ugodan wellness ritual, osobito ako traže opuštanje ili subjektivan osjećaj lakšeg disanja. No, kad je riječ o zdravlju djece, poruka stručnjaka ostaje jasna: zanimljiv trend može biti dodatak, ali ozbiljne simptome i liječenje uvijek treba prepustiti liječniku.