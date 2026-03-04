Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'
Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu
Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?
Prijavi grešku
Poslušaj
jedinstveno

Revolucionarna četka za sušenje i povećanje volumena kose

Revlon četka
Foto: Revlon
1/2
VL
Autor
Promo
04.03.2026.
u 10:33

Revlon četka osmišljena je za pružanje prekrasnog volumena i briljantnog sjaja u samo JEDNOM KORAKU. Jedinstven oblik četke ima blago zaobljene strane za zaglađivanje kose, dok okrugli rubovi podižu volumen pri korijenu kose i divno uvijaju vrhove za prekrasne frizure u manje vremena.

IONIC TECHNOLOGY™

Ovo jedinstveno sušilo za kosu opremljeno je IONSKOM TEHNOLOGIJOM koja omogućuje raspršivanje kapljica vode u kosi negativnim ionima za njezino brže sušenje. Kosa je na taj način njegovana, glatka i sjajnija te istovremeno manje neuredna i naelektrizirana.

Keramički premaz omaže smanjiti oštećenja kose zbog pretjeranog oblikovanja, ujednačujući raspodjelu topline koja brzo prodire u kosu iznutra prema van.

Revlon četka
Foto: Revlon

Oblikovanje kose

• Kosu uvijek osušite ručnikom kako biste uklonili višak vode i raščešljajte je češljem ili četkom. Oblikovanje kose bit će brže ako je kosa vlažna, a ne mokra

• Najbolje rezultate postići ćete ako kosu razdvojite na odgovarajuće pramenove.

• Za sušenje sa zaglađivanjem, uređaj držite blizu korijenu kose i četkajte je naniže prema vrhovima. Kombinacija najlonskih zubaca sa zaobljenim vrhovima brzo raspetljava kosu, a prirodna vlakna je nježno hvataju kako bi je zagladila i dala joj sjaj.

• Za bujnije frizure, držite uređaj pod kosom blizu njezina korijena i izvlačite kosu uvijajući četku prema vrhovima.

• Kako biste uvili vrhove kose prema unutra, držite uređaj pod vrhovima dvije do tri sekunde prije rotiranja prema unutra. Kako biste uvili vrhove kose prema van, držite uređaj pod vrhovima dvije do tri sekunde prije rotiranja prema van.

• Postupak ponovite za preostale pramenove dok ne ostvarite željeni izgled.

 Manje vremena, manje oštećenja dizajnirano za brzu i ravnomjernu raspodjelu zraka na kosi kako bi se osušilo i brže oblikovalo za manje oštećenja topline.

Ključne riječi
sušilo za kosu Revlon četka revlon

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ženske tenisice
sportski stil

Ženske tenisice - je li sportska udobnost postala stalni dio kanona moderne elegancije?

Moda se neprestano mijenja i donosi nam uzbudljive nove trendove koji često iznenađuju svojom iznimnom praktičnošću. Spoj vrhunske udobnosti i stila postao je apsolutni prioritet za mnoge žene koje žure kroz svakodnevne obaveze. Nekada su neudobne potpetice bile jedini prihvatljiv izbor za svečane prilike ili važne poslovne sastanke. Danas se granice pomiču i dopuštaju nam mnogo više slobode u kreativnom izražavanju vlastite osobnosti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!