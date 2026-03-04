Revolucionarna četka za sušenje i povećanje volumena kose

Revlon četka osmišljena je za pružanje prekrasnog volumena i briljantnog sjaja u samo JEDNOM KORAKU. Jedinstven oblik četke ima blago zaobljene strane za zaglađivanje kose, dok okrugli rubovi podižu volumen pri korijenu kose i divno uvijaju vrhove za prekrasne frizure u manje vremena.

IONIC TECHNOLOGY™

Ovo jedinstveno sušilo za kosu opremljeno je IONSKOM TEHNOLOGIJOM koja omogućuje raspršivanje kapljica vode u kosi negativnim ionima za njezino brže sušenje. Kosa je na taj način njegovana, glatka i sjajnija te istovremeno manje neuredna i naelektrizirana.

Keramički premaz omaže smanjiti oštećenja kose zbog pretjeranog oblikovanja, ujednačujući raspodjelu topline koja brzo prodire u kosu iznutra prema van.

Foto: Revlon

Oblikovanje kose

• Kosu uvijek osušite ručnikom kako biste uklonili višak vode i raščešljajte je češljem ili četkom. Oblikovanje kose bit će brže ako je kosa vlažna, a ne mokra

• Najbolje rezultate postići ćete ako kosu razdvojite na odgovarajuće pramenove.

• Za sušenje sa zaglađivanjem, uređaj držite blizu korijenu kose i četkajte je naniže prema vrhovima. Kombinacija najlonskih zubaca sa zaobljenim vrhovima brzo raspetljava kosu, a prirodna vlakna je nježno hvataju kako bi je zagladila i dala joj sjaj.

• Za bujnije frizure, držite uređaj pod kosom blizu njezina korijena i izvlačite kosu uvijajući četku prema vrhovima.

• Kako biste uvili vrhove kose prema unutra, držite uređaj pod vrhovima dvije do tri sekunde prije rotiranja prema unutra. Kako biste uvili vrhove kose prema van, držite uređaj pod vrhovima dvije do tri sekunde prije rotiranja prema van.

• Postupak ponovite za preostale pramenove dok ne ostvarite željeni izgled.

Manje vremena, manje oštećenja dizajnirano za brzu i ravnomjernu raspodjelu zraka na kosi kako bi se osušilo i brže oblikovalo za manje oštećenja topline.