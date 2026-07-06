Gotovo tisuću građana pregledalo madeže u STOP SHOP-u

Tijekom ovogodišnje kampanje pregledan je ukupno 941 građanin na svih 19 STOP SHOP lokacija diljem Hrvatske, što predstavlja najveći odaziv od pokretanja projekta. Još važnije, dermatolozi su tijekom pregleda otkrili ukupno 43 zloćudna tumora kože, među kojima čak 11 melanoma, najagresivnijeg oblika raka kože. Uz to, zabilježene su 24 prekancerozne promjene kože te 78 atipičnih madeža zbog kojih su građani upućeni na daljnju obradu i praćenje.

Foto: STOP SHOP

Iza svake od tih brojki krije se osoba kojoj je nekoliko minuta izdvojenih za pregled možda promijenilo tijek liječenja, a u pojedinim slučajevima potencijalno i spasilo život. Upravo zato stručnjaci godinama upozoravaju da je rana dijagnostika jedan od najvažnijih čimbenika uspješnog liječenja melanoma i drugih zloćudnih promjena kože.

Od pilot-projekta do nacionalne inicijative

Ono što je 2024. godine započelo kao pilot-projekt u Kaštel Sućurcu i Gospiću danas je preraslo u jednu od najvećih preventivnih zdravstvenih inicijativa ovog tipa u Hrvatskoj. Nakon što je prošle godine kampanja proširena na sedam STOP SHOP lokacija i okupila više od 400 građana, ovogodišnje izdanje po prvi je put obuhvatilo svih 19 hrvatskih retail parkova.

Takav rast potvrđuje da građani prepoznaju vrijednost inicijativa koje im zdravstvenu skrb približavaju ondje gdje svakodnevno kupuju, obavljaju obveze i provode vrijeme.

Foto: STOP SHOP

„Za STOP SHOP društvena odgovornost nije povremena aktivnost, nego sastavni dio načina na koji poslujemo. Vjerujemo da retail park može imati važnu ulogu u zajednici i izvan svoje osnovne funkcije. Rezultati ovogodišnje kampanje pokazuju koliko je važno građanima omogućiti jednostavan i pristupačan put do preventivnih pregleda. Ponosni smo što smo kroz ovu inicijativu ponovno uspjeli povezati zajednicu, zdravstvene stručnjake i prevenciju na način koji donosi konkretnu korist ljudima“, ističe Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku u STOP SHOP-u.

Kada prevencija postane dostupna, građani je prihvaćaju

Jedan od razloga uspjeha kampanje leži upravo u njezinoj jednostavnosti. Bez dugih lista čekanja, bez složene organizacije i bez troškova, građani su mogli obaviti stručan dermatološki pregled u svega nekoliko minuta.

Kampanja je provedena u suradnji s dermatolozima i zdravstvenim stručnjacima koji su tijekom proljetnih mjeseci obilazili STOP SHOP lokacije diljem Hrvatske, pružajući građanima stručne savjete i preporuke za daljnje postupanje kada je to bilo potrebno.

Ovogodišnji rezultati još jednom potvrđuju ono što zdravstveni stručnjaci kontinuirano naglašavaju – kada je prevencija dostupna, građani je prepoznaju i koriste. A ponekad upravo jedan kratak pregled može napraviti veliku razliku.