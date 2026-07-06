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duhovito i simpatično

Modrić & Malkovich u nastavku filma „CROATIA – I hear it's beautiful“

HTZ
VL
Autor
Promo
06.07.2026.
u 09:53

Dobro došli u zemlju čija je morska melodija jednako čarobna kao igra Luke Modrića

Novi promotivni film hrvatskog turizma „CROATIA – I hear it's beautiful“ dobio je svoj nastavak uoči važne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Ovoga puta, uz Johna Malkovicha, glavnu ulogu ima proslavljeni hrvatski nogometaš i kapetan Vatrenih Luka Modrić.

U filmu CROATIA – I hear it's beautiful ft. Modrić & Malkovich, holivudski glumac hrvatskih korijena na sugestiju najpoznatije hrvatske nogometne desetke, iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju Morskih orgulja u Zadru, jedinstvene atrakcije koja na originalan i poseban način približava svu ljepotu i autentičnost Hrvatske kao destinacije koja mnoge osvaja svojom impresivnom prirodom i raznolikošću turističke ponude.

Kroz duhovitu i simpatičnu interakciju dvojice protagonista, film podsjeća zašto naša zemlja uživa status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija, naglašavajući da je bez obzir na godine i godišnje doba, danas, sutra ili bilo kada u životu, uvijek pravo vrijeme za posjetiti Hrvatsku. Istovremeno, film simbolično povezuje ljepotu zemlje s elegancijom i virtuoznošću igre Luke Modrića, čije umijeće na terenu već godinama oduševljava ljubitelje nogometa diljem svijeta.

Dodajmo kako je i na ovom filmu ulogu kreativnog direktora imao Pete Radovich, istaknuti televizijski i sportski producent hrvatskih korijena.

Ovim putem zahvaljujemo Hrvatskom nogometnom savezu, izborniku Zlatku Daliću, kapetanu Modriću i svim reprezentativcima na suradnji i povjerenju tijekom realizacije ovog projekta te našim Vatrenima želimo puno uspjeha u večerašnjoj utakmici.

Ključne riječi
malkovich modric HTZ

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