Doživljavate napade panike? Možda biste trebali ozbiljno razmisliti o tome da nabavite psa

Napad panike može se pojaviti iznenada i vrlo brzo preplaviti osobu snažnim osjećajem straha, ubrzanim radom srca, drhtanjem, znojenjem, vrtoglavicom ili osjećajem da će se dogoditi nešto strašno. Za osobe koje žive s takvim epizodama, pomoć posebno obučenog psa može biti od velike važnosti. Psihijatrijski službeni psi mogu prepoznati znakove nadolazećeg napada panike i reagirati na način koji osobi pomaže da lakše prebrodi taj trenutak, pišu stručnjaci za PetMD.

Psi, naravno, ne razumiju paniku na ljudski način, ali mogu primijetiti promjene koje ju prate. Kod osobe koja doživljava snažan stres mijenjaju se disanje, pokreti, izraz lica, miris tijela i ponašanje. Dobro obučeni psi uče prepoznati upravo te znakove i povezati ih s potrebom da reagiraju. Jedan od najvažnijih načina na koji psi prepoznaju napad panike jest miris. Njihov njuh iznimno je razvijen, a tijekom stresa tijelo otpušta hormone poput kortizola i adrenalina. Te promjene utječu na znoj, dah i slinu pa pas može naučiti prepoznati specifičan mirisni 'potpis' koji se javlja prije ili tijekom napada panike.

Treneri službenih pasa zato mogu koristiti uzorke mirisa prikupljene u trenucima tjeskobe ili panike. Pas se zatim uči da na te promjene reagira na određen način, primjerice guranjem njuškom, dodirom šapom ili usmjeravanjem osobe prema mirnijem prostoru. Takvo upozorenje može osobi dati dragocjeno vrijeme da se povuče, uzme propisanu terapiju ili primijeni tehnike smirivanja.

Psi također primjećuju fizičke promjene. Ubrzano disanje, drhtanje, znojenje, stisnute šake, ukočeno držanje ili nemir mogu im biti znak da se nešto događa. Budući da psi vrlo dobro čitaju govor tijela, njihovi prirodni instinkti dodatno se razvijaju kroz ciljanu obuku. Osim fizičkih znakova, psi mogu prepoznati i obrasce ponašanja koji prethode napadu panike. Neke osobe prije napada počnu hodati po prostoriji, lupkati nogom, ponavljati iste pokrete, tražiti određeni predmet ili se povlačiti iz razgovora. Kada pas nauči takav osobni obrazac, može reagirati prije nego što se simptomi potpuno razviju. Kod nekih ljudi pas može upozoriti na napad panike nekoliko sekundi ili čak nekoliko minuta prije nego što se stanje pogorša. To ovisi o psu, osobi i znakovima koje tijelo šalje. Iako se to možda čini kratko, takvo rano upozorenje može činiti veliku razliku jer osoba dobiva priliku reagirati prije nego što je panika potpuno preplavi.

Način na koji pas upozorava osobu prilagođava se njezinim potrebama. Neki psi uporno guraju osobu njuškom, drugi je dodiruju šapom, uspostavljaju intenzivan kontakt očima ili je vode prema mirnijem mjestu. Važno je da ponašanje bude jasno, ponovljivo i dovoljno snažno da ga osoba ne može lako ignorirati. Kada je napad panike već počeo, pas može pomoći i na druge načine. Može leći preko osobe i stvoriti učinak dubokog pritiska, slično kao deka s utezima, čime se kod nekih ljudi smanjuje osjećaj uznemirenosti. Neki psi naučeni su donijeti lijek, mobitel, vodu ili drugi predmet koji osobi pomaže u kriznom trenutku.

Obuka takvog psa zahtijeva puno vremena, strpljenja i stručnosti. Pas mora imati miran temperament, dobru koncentraciju, nisku reaktivnost na buku i gužvu te snažnu povezanost s osobom kojoj pomaže. Često se za ovakvu vrstu rada koriste labradori, zlatni retriveri i standardni pudli, no i druge pasmine ili mješanci mogu biti uspješni ako imaju odgovarajuće osobine. Važno je razlikovati psihijatrijskog službenog psa od životinje za emocionalnu podršku. Službeni pas posebno je obučen za konkretne zadatke povezane s invaliditetom ili zdravstvenim stanjem, primjerice prepoznavanje napada panike ili donošenje lijeka. Životinje za emocionalnu podršku pružaju utjehu svojom prisutnošću, ali nisu obučene za specifične zadatke i nemaju ista prava pristupa javnim prostorima kao službeni psi.

Ipak, koliko god psi mogli biti dragocjena podrška, oni nisu zamjena za liječnika, psihologa ili psihijatra. Osobe koje imaju napade panike trebale bi razgovarati sa stručnjakom i pronaći način liječenja ili podrške koji im najbolje odgovara. Pas može biti važan dio te podrške, ali stručna pomoć ostaje temelj sigurnog i dugoročnog oporavka.