Slatka, sočna i savršena za velike vrućine: Imamo 6 jednostavnih recepata s lubenicom

Lubenica je jedna od onih namirnica bez kojih je ljeto nezamislivo. Slatka je, sočna, puna vode i idealna za dane kada temperature postanu teško podnošljive. Najčešće je jedemo dobro rashlađenu i narezanu na kriške, no ova omiljena ljetna poslastica može biti mnogo više od jednostavnog deserta.
Lubenica je jedna od onih namirnica bez kojih je ljeto nezamislivo. Slatka je, sočna, puna vode i idealna za dane kada temperature postanu teško podnošljive. Najčešće je jedemo dobro rashlađenu i narezanu na kriške, no ova omiljena ljetna poslastica može biti mnogo više od jednostavnog deserta.
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Od nje se mogu pripremiti salate, napici, sladoledi, hladne juhe i lagani zalogaji koji osvježavaju već na prvi zalogaj. Budući da je sezona lubenice u punom jeku, pravo je vrijeme da je iskoristimo na malo kreativnije načine.
Od nje se mogu pripremiti salate, napici, sladoledi, hladne juhe i lagani zalogaji koji osvježavaju već na prvi zalogaj. Budući da je sezona lubenice u punom jeku, pravo je vrijeme da je iskoristimo na malo kreativnije načine.
Foto: Shutterstock
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Salata od lubenice, fete i mente: Lubenicu narežite na kockice i pomiješajte s mrvljenom fetom, listićima svježe mente i malo maslinova ulja. Po želji dodajte nekoliko kapi limunova soka ili balzamičnog octa kako biste naglasili slatko-slani kontrast. Ova salata savršeno pristaje uz ljetni ručak, roštilj ili laganu večeru na terasi.
Salata od lubenice, fete i mente: Lubenicu narežite na kockice i pomiješajte s mrvljenom fetom, listićima svježe mente i malo maslinova ulja. Po želji dodajte nekoliko kapi limunova soka ili balzamičnog octa kako biste naglasili slatko-slani kontrast. Ova salata savršeno pristaje uz ljetni ručak, roštilj ili laganu večeru na terasi.
Foto: Shutterstock
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Smoothie od lubenice i limete: Za brzi ljetni napitak izmiksajte ohlađenu lubenicu s malo soka limete i nekoliko listića mente. Ako želite gušću teksturu, dodajte nekoliko kockica leda ili malo zamrznutih jagoda. Smoothie je najbolje poslužiti odmah, dok je hladan, mirisan i pun svježine.
Smoothie od lubenice i limete: Za brzi ljetni napitak izmiksajte ohlađenu lubenicu s malo soka limete i nekoliko listića mente. Ako želite gušću teksturu, dodajte nekoliko kockica leda ili malo zamrznutih jagoda. Smoothie je najbolje poslužiti odmah, dok je hladan, mirisan i pun svježine.
Foto: Shutterstock
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Hladna juha od lubenice i rajčice: Lubenica se odlično slaže s rajčicom, pa od njih možete pripremiti neobičnu i vrlo osvježavajuću hladnu juhu. U blenderu izmiksajte lubenicu, zrele rajčice, malo krastavca, maslinovo ulje, sol, papar i sok limete. Prije posluživanja juhu dobro ohladite, a po vrhu dodajte listiće bosiljka ili mente.
Hladna juha od lubenice i rajčice: Lubenica se odlično slaže s rajčicom, pa od njih možete pripremiti neobičnu i vrlo osvježavajuću hladnu juhu. U blenderu izmiksajte lubenicu, zrele rajčice, malo krastavca, maslinovo ulje, sol, papar i sok limete. Prije posluživanja juhu dobro ohladite, a po vrhu dodajte listiće bosiljka ili mente.
Foto: Shutterstock
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Ledene kocke od lubenice: Lubenicu narežite na kockice, posložite na pladanj i zamrznite. Tako pripremljene kocke možete dodavati u vodu, limunadu, ledeni čaj ili koktele umjesto običnog leda. Osim što hlade piće, daju mu blagu slatkoću i lijepu ljetnu boju.
Ledene kocke od lubenice: Lubenicu narežite na kockice, posložite na pladanj i zamrznite. Tako pripremljene kocke možete dodavati u vodu, limunadu, ledeni čaj ili koktele umjesto običnog leda. Osim što hlade piće, daju mu blagu slatkoću i lijepu ljetnu boju.
Foto: Shutterstock
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Sladoled na štapiću od lubenice: Izmiksajte lubenicu, malo limunova soka i po želji žličicu meda, pa smjesu ulijte u kalupe za sladoled. Za zanimljiviji izgled možete dodati komadiće kivija, borovnice ili nekoliko listića mente. Nakon nekoliko sati u zamrzivaču dobit ćete jednostavan domaći sladoled bez puno šećera i teških sastojaka.
Sladoled na štapiću od lubenice: Izmiksajte lubenicu, malo limunova soka i po želji žličicu meda, pa smjesu ulijte u kalupe za sladoled. Za zanimljiviji izgled možete dodati komadiće kivija, borovnice ili nekoliko listića mente. Nakon nekoliko sati u zamrzivaču dobit ćete jednostavan domaći sladoled bez puno šećera i teških sastojaka.
Foto: Shutterstock
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Ražnjići od lubenice i voća: Lubenicu narežite na kockice i nanižite na štapiće zajedno s grožđem, dinjom, jagodama, borovnicama ili ananasom. Ovi voćni ražnjići izgledaju veselo, lako se poslužuju i posebno su praktični za druženja, rođendane i obiteljske piknike. Prije posluživanja možete ih kratko ohladiti i po želji preliti s malo soka limete. *uz korištenje AI-ja
Ražnjići od lubenice i voća: Lubenicu narežite na kockice i nanižite na štapiće zajedno s grožđem, dinjom, jagodama, borovnicama ili ananasom. Ovi voćni ražnjići izgledaju veselo, lako se poslužuju i posebno su praktični za druženja, rođendane i obiteljske piknike. Prije posluživanja možete ih kratko ohladiti i po želji preliti s malo soka limete. *uz korištenje AI-ja
Foto: Shutterstock
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