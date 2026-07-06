Slatka, sočna i savršena za velike vrućine: Imamo 6 jednostavnih recepata s lubenicom
Lubenica je jedna od onih namirnica bez kojih je ljeto nezamislivo. Slatka je, sočna, puna vode i idealna za dane kada temperature postanu teško podnošljive. Najčešće je jedemo dobro rashlađenu i narezanu na kriške, no ova omiljena ljetna poslastica može biti mnogo više od jednostavnog deserta.
Od nje se mogu pripremiti salate, napici, sladoledi, hladne juhe i lagani zalogaji koji osvježavaju već na prvi zalogaj. Budući da je sezona lubenice u punom jeku, pravo je vrijeme da je iskoristimo na malo kreativnije načine.
Salata od lubenice, fete i mente: Lubenicu narežite na kockice i pomiješajte s mrvljenom fetom, listićima svježe mente i malo maslinova ulja. Po želji dodajte nekoliko kapi limunova soka ili balzamičnog octa kako biste naglasili slatko-slani kontrast. Ova salata savršeno pristaje uz ljetni ručak, roštilj ili laganu večeru na terasi.
Smoothie od lubenice i limete: Za brzi ljetni napitak izmiksajte ohlađenu lubenicu s malo soka limete i nekoliko listića mente. Ako želite gušću teksturu, dodajte nekoliko kockica leda ili malo zamrznutih jagoda. Smoothie je najbolje poslužiti odmah, dok je hladan, mirisan i pun svježine.
Hladna juha od lubenice i rajčice: Lubenica se odlično slaže s rajčicom, pa od njih možete pripremiti neobičnu i vrlo osvježavajuću hladnu juhu. U blenderu izmiksajte lubenicu, zrele rajčice, malo krastavca, maslinovo ulje, sol, papar i sok limete. Prije posluživanja juhu dobro ohladite, a po vrhu dodajte listiće bosiljka ili mente.
Ledene kocke od lubenice: Lubenicu narežite na kockice, posložite na pladanj i zamrznite. Tako pripremljene kocke možete dodavati u vodu, limunadu, ledeni čaj ili koktele umjesto običnog leda. Osim što hlade piće, daju mu blagu slatkoću i lijepu ljetnu boju.
Sladoled na štapiću od lubenice: Izmiksajte lubenicu, malo limunova soka i po želji žličicu meda, pa smjesu ulijte u kalupe za sladoled. Za zanimljiviji izgled možete dodati komadiće kivija, borovnice ili nekoliko listića mente. Nakon nekoliko sati u zamrzivaču dobit ćete jednostavan domaći sladoled bez puno šećera i teških sastojaka.
Ražnjići od lubenice i voća: Lubenicu narežite na kockice i nanižite na štapiće zajedno s grožđem, dinjom, jagodama, borovnicama ili ananasom. Ovi voćni ražnjići izgledaju veselo, lako se poslužuju i posebno su praktični za druženja, rođendane i obiteljske piknike. Prije posluživanja možete ih kratko ohladiti i po želji preliti s malo soka limete.
*uz korištenje AI-ja