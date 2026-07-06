Dodaci prehrani nisu uvijek bezazleni: Liječnik otkrio koja tri suplementa preporučuje, a koje je bolje preskočiti

Od viška glava boli?! Dodaci prehrani postali su dio svakodnevice mnogih, no stručnjaci upozoravaju da s njihovim unosom treba biti oprezan. Televizijski liječnik dr. Amir Khan otkrio je koja tri suplementa i sam koristi, ali i zašto jedan popularan oblik dodataka prehrani može predstavljati problem. Razni suplementi, odnosno dodaci prehrani, postaju sve češći dio prehrane ljudi koji žele poboljšati svoje zdravlje ili ojačati imunitet. No, u želji za što boljim zdravljem ponekad se može pretjerati, upozorava dr. Amir Khan. Društvene mreže prepune su preporuka za dodatke prehrani koji obećavaju više energije, bolji imunitet i općenito bolje zdravlje. Zbog velikog izbora često je teško procijeniti koji su vam doista potrebni, a koji nisu. O toj je temi ovaj liječnik govorio u emisiji Good Morning Britain.

Posebnu je pozornost posvetio vitaminskim gumenim bombonima, koji postaju sve popularniji oblik dodataka prehrani. Smatra da takav način uzimanja može pomoći ljudima da redovitije konzumiraju vitamine i minerale. „Ako su vam dodaci prehrani potrebni, najbolji je način uzimanja onaj kojeg ćete se redovito pridržavati“, rekao je. Istaknuo je da gumeni vitamini imaju i svoje nedostatke. Često sadrže šećer ili zaslađivače, a njihov okus može navesti ljude da ih jedu kao slatkiše. „Budući da imaju okus poput bombona, ljudi ih lako pojedu više nego što bi trebali. Tako može doći i do predoziranja“, upozorio je.

Dr. Khan osvrnuo se i na problem slabe regulacije tržišta dodataka prehrani, prenosi The Mirror. Objasnio je da se oni ne kontroliraju jednako strogo kao lijekovi pa sadržaj deklaracije ne mora uvijek odgovarati stvarnom sastavu proizvoda. „Neke analize pokazale su da pojedini proizvodi sadrže deset ili čak dvanaest puta veću količinu određenih sastojaka od preporučene, dok ih drugi imaju premalo. To predstavlja problem.“ Na pitanje koje dodatke prehrani smatra najboljima, izdvojio je samo tri. „Vitamin D, omega-3 masne kiseline i kreatin. Dokazi o njihovoj koristi su najsnažniji. To su jedina tri dodatka koja i sam uzimam."

Vitamin D pomaže u održavanju zdravih kostiju, zubi i mišića jer sudjeluje u regulaciji razine kalcija i fosfata u organizmu. Tijelo ga stvara pod utjecajem sunčeve svjetlosti, no tijekom jeseni i zime izloženost suncu često nije dovoljna. Dobar izvor vitamina D su masna riba, žumanjci, crveno meso i namirnice obogaćene ovim vitaminom. Omega-3 masne kiseline važne su za normalno funkcioniranje srca, mozga i vida. Najviše ih ima u masnoj ribi poput lososa, skuše, sardina i haringe, a osobe koje ribu rijetko konzumiraju ponekad ih unose putem dodataka prehrani.

Ako razmišljate o uzimanju dodataka prehrani, prije toga se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom. Po potrebi će vas stručnjak uputiti da napraviti i krvne pretrage kako bi se utvrdilo nedostaje li vašem organizmu određeni vitamin ili mineral. Na taj ćete način lakše odabrati dodatke prehrani koji odgovaraju vašim stvarnim potrebama i izbjeći njihovo nepotrebno ili prekomjerno uzimanje.