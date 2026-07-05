Mlijeko ili soda bikarbona? Stručnjaci otkrivaju što doista pomaže protiv pepelnice

Pepelnica je jedna od najčešćih gljivičnih bolesti koja tijekom toplijih mjeseci napada povrće poput tikvica, krastavaca, bundeva, rajčica i graška. Prvi znakovi najčešće su sitne bijele mrlje na listovima koje se postupno šire i stvaraju brašnasti sloj. Ako se ne reagira na vrijeme, bolest može oslabiti biljku, usporiti njezin rast, smanjiti urod i ugroziti zdravlje biljke.Kada se pepelnica tek pojavi, vrtlari često posežu za prirodnim pripravcima. Među najpoznatijima su sprej od mlijeka i otopina sode bikarbone. Iako oba mogu pomoći u početnim fazama bolesti, ne djeluju na isti način niti mogu izliječiti biljku koja je već ozbiljno zaražena, tvrde stručnjaci s portala Gardening Know How.

Soda bikarbona mijenja pH na površini listova pa gljivicama otežava daljnje širenje. Za pripremu pripravka dovoljno je pomiješati jednu žlicu sode bikarbone, jednu čajnu žličicu blagog sredstva za pranje posuđa i oko 4 litre vode. Deterdžent pomaže da se otopina bolje zadrži na listovima, a pripravak je najbolje nanositi ujutro ili predvečer, kada sunce nije jako. Prije prve primjene preporučuje se isprobati ga na nekoliko listova jer previsoka koncentracija može izazvati oštećenja, posebno na osjetljivijim biljkama.

Druga prirodna alternativa agresivnim kemijskim preparatima je i sprej od mlijeka i vode, koji se najčešće priprema u omjeru jednog dijela mlijeka i dva dijela vode. Isti se pripravak često preporučuje i kao pomoć u suzbijanju crnih mrlja na ružama. Pod utjecajem sunčeve svjetlosti na ovaj pripravak nastaju spojevi koji mogu ograničiti razvoj gljivičnih spora, dok se na površini listova stvara tanak zaštitni sloj koji može usporiti širenje bolesti. Ovaj pripravak najčešće se koristi preventivno ili kod prvih znakova pepelnice, a nakon obilnije kiše potrebno ga je ponovno nanijeti. Pod utjecajem sunčeve svjetlosti u mlijeku stvaraju se spojevi koji mogu ograničiti razvoj gljivičnih spora, dok istodobno na površini listova nastaje zaštitni sloj koji štiti biljku od širenja bolesti. Ovaj pripravak najčešće se koristi preventivno ili kod prvih znakova pepelnice, a nakon obilne kiše potrebno ga je ponovno nanijeti.

Dok soda bikarbona djeluje tako da stvara nepovoljne uvjete za razvoj gljivica, mlijeko pomaže zaštititi površinu lista. Bez obzira na to koji pripravak odaberete, važno je ukloniti jače zaražene listove, ostaviti dovoljno razmaka između biljaka kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati te izbjegavati zalijevanje po lišću. Prirodni pripravci najbolje rezultate daju kada se primijene na samom početku bolesti, odnosno kada se koriste kao preventivna sredstva, dok će kod jače razvijene infekcije često biti potrebno posegnuti za registriranim fungicidima namijenjenima za zaštitu povrća.