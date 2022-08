Vruća ili ledena kava: Koju je bolje piti i je li jedna zdravija od druge?

Kada je u pitanju ledena naspram vruće kave, sve se obično svodi na osobni ukus, a i na doba godine. No, što je sa zdravljem? Utječu li dvije verzije kave različito na ljudsko tijelo? Razlika između toplo i hladno pripremljene kave nije samo u temperaturi, evo što vam pojedina vrsta može pružiti, piše Huffpost.

Stručnjak Majid Basit tvrdi da nema puno istraživanja na tu temu, no kaže da je dokazano da vruća kava ima veće količine antioksidansa, što može ponuditi zdravstvene prednosti. Studija iz 2018. godine u Scientific Reports to i potvrđuje. Istraživači sa Sveučilišta Thomas Jefferson, otkrili su da topla kava ima više razine antioksidansa, koji mogu spriječiti ili usporiti oštećenje stanica, u usporedbi s hladnom kavom.

No, što ako želite dobiti dodatnu količinu kofeina? Tada stvari postaju zeznute. Kofein je vrlo varijabilan i ovisi o nizu čimbenika, uključujući korištena zrna. Iako je studija Američkog kemijskog društva iz 2020. pokazala da metode vrućeg kuhanja daju nešto više razine kuhanja nego metode hladnog kuhanja, važno je napomenuti da razlike nisu bile dovoljno velike da prevladaju gore navedene varijable. Dakle, općenito ćete dobiti solidnu količinu kofeina bez obzira na to pijete li kavu toplu ili hladnu.

Međutim, postoji jedna karakteristika vruće kave koja ju uvelike razlikuje od hladne kave koji nema veze s konzumacijom, a to je - miris. Prema studiji iz 2008. godine objavljenoj u Journal of Agricultural and Food Chemistry, otkriveno je da aroma koja nastaje kuhanjem kave može promijeniti aktivnost određenih gena u mozgu. U eksperimentu su koristeći miševe kojima su uskratili san, otkrili da sam miris kave aktivira ekspresiju određenih gena te time smanjuje umor i stres vezan uz pospanost.

S druge, strane ledena kava je znatno manje kisela od vruće kave zato što se hladnom vodom ekstrahira manje kiselina iz samog zrna kave. Zato je hladno pripremljena kava odličan izbor za one koji često pate od žgaravice. Također, to znači da je okus hladne nešto nježniji i možete ju piti bez puno šećera ili drugih dodataka poput mlijeka ili vrhnja koji jednu šalicu kave mogu pretvoriti u pravu kalorijsku bombu.

