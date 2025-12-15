Imate problema sa snom? Ovih 5 savjeta liječnice mogu vam odmah pomoći
Problemi sa snom postaju sve češći u modernom načinu života, a njihov učinak na zdravlje ne smije se zanemariti. Nedostatak kvalitetnog sna može uzrokovati umor, smanjenu koncentraciju, razdražljivost, pa čak i dugoročne zdravstvene probleme poput oslabljenog imuniteta i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Stres tijekom blagdana može pogoršati probleme sa spavanjem, posebno kod jedne od tri odrasle osobe za koju se smatra da pati od nesanice. No, prema riječima stručnjakinje za spavanje i liječnice opće prakse dr. Clare Rooms, postoje jednostavne promjene u dnevnim rutinama koje mogu pomoći u poboljšanju higijene spavanja.
"Iako je povremeni poremećen san tijekom blagdanskog razdoblja normalan, važno je paziti na znakove dugotrajnijih poteškoća sa spavanjem. To uključuje trajne probleme sa spavanjem dulje od nekoliko tjedana, umor koji utječe na svakodnevne funkcije, simptome koji se ne poboljšavaju unatoč mjerama higijene spavanja ili razvoj anksioznosti oko vremena za spavanje", objasnila je dr. Rooms. Dodala je da nesanica dugoročno utječe na više od samog sna. Može utjecati na vaše zdravlje, odnose, pa čak i na vašu karijeru. Važno je ne ignorirati trajne poteškoće sa spavanjem. Ovo je pet savjeta stručnjakinje za bolji san, piše Daily Express.
1. Nemojte ostati budni u krevetu: Ako ne možete zaspati u roku od 20 minuta, ustanite i radite nešto opuštajuće, poput čitanja. Ležanje u krevetu može "istrenirati "vaš mozak da je krevet mjesto za budnost, što dodatno pogoršava poteškoće sa snom.