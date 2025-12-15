Je li i vaša tajna fantazija na ovom popisu? Stručnjaci otkrivaju najpopularnije seksualne fetiše današnjice

Kink, odnosno fetiš, krovni je pojam koji obuhvaća širok spektar seksualnih interesa i ponašanja koji izlaze iz okvira onoga što se smatra konvencionalnom, "vanilija" seksualnošću. Nekada smatrani rubnim interesima, fetiši su s vremenom postali sve prisutniji i prihvaćeniji u društvu.

U posljednjem desetljeću, "kink je prožeo našu kulturnu svijest na način na koji nikada prije nije", napisao je seksualni istraživač Justin Lehmiller u svom blogu za Psychology Today, navodeći popularnost knjiga i filmova iz serijala "Pedeset nijansi" kao ključan primjer. Kako navodi i HuffPost, za neke su fetiši nešto što prakticiraju ili bi željeli isprobati (uz jasnu komunikaciju i entuzijastičan pristanak svih uključenih strana), dok za druge predstavljaju uzbudljivu fantaziju u kojoj uživaju isključivo u svojim mislima. Seksualni stručnjaci su otkrili o kojim fetišima njihovi klijenti najčešće govore i za koje pokazuju najviše znatiželje.

BDSM - Istraživanje moći i povjerenja: Kada se spomene 'fetiš', BDSM je često prva asocijacija. Ova kratica obuhvaća vezivanje i disciplinu (Bondage & Discipline), dominaciju i submisiju (Dominance & Submission) te sadizam i mazohizam (Sadism & Masochism).

BDSM uključuje "niz aktivnosti poput igara moći, konsenzualne boli ili sputavanja radi obostranog užitka", objašnjava seksualni terapeut Tom Murray, autor knjige "Making Nice With Naughty". Ključni element BDSM-a je, kako naglašava, "jasna komunikacija i pristanak, često unaprijed definirani kroz ugovore ili dogovore". To je način na koji ljudi mogu istraživati dinamiku moći, povjerenje i ranjivost. "Za mnoge se ne radi samo o fizičkom osjećaju, već o dubokoj emocionalnoj i psihološkoj povezanosti koja može biti iznimno ispunjujuća", dodaje Murray.

Klinička seksologinja Myisha Battle potvrđuje da je BDSM najpopularniji fetiš među njezinim klijentima. "Većina ljudi koji se raspituju o tome vidjeli su BDSM u popularnim medijima, smatraju ga erotičnim i žele isprobati ono što su vidjeli", kaže Battle. "Često imaju iskustva s laganim vezivanjem ili udarcima, ali traže preporuke za igračke, poput poveza za krevet koji olakšavaju sputavanje ili bičeva za intenzivniji doživljaj."

Igranje uloga - Bijeg od svakodnevice: Još jedan čest fetiš je igranje uloga (role-play), gdje partneri preuzimaju različite identitete u erotskom kontekstu. Ovi likovi ili scenariji "potiču uzbuđenje i omogućuju bijeg od rutine", kaže Murray, ističući da su teme poput autoriteta (npr. profesor i učenica), stranaca ili povijesnih fantazija među najpopularnijima.

"Igranje uloga omogućuje pojedincima da istraže dijelove svoje osobnosti ili fantazije koje se u svakodnevnom životu čine nedostupnima. Potiče kreativnost, smanjuje inhibicije i može produbiti povezanost kroz zaigrano istraživanje", dodaje.

Voajerizam i egzibicionizam - Uzbuđenje gledanja: Murray navodi voajerizam – "postizanje uzbuđenja promatranjem drugih u seksualnom činu ili dok se svlače" – i egzibicionizam – "uzbuđenje koje proizlazi iz toga da vas netko gleda" – kao dva odvojena, ali povezana fetiša koji intrigiraju mnoge. "Ove se aktivnosti često odvijaju u konsenzualnim okruženjima poput specijaliziranih klubova ili privatnih dogovora", kaže on. "Sve češće viđam muškarce koji uživaju gledati svoju partnericu u seksualnom odnosu s drugim muškarcima."

Voajerizam i egzibicionizam dotiču "primalne osjećaje" promatranja ili bivanja promatranim, što "intenzivira osjećaj poželjnosti ili iskustvo tabua", objašnjava Murray. Kao i kod svakog seksualnog ponašanja, pristanak je ovdje apsolutno ključan.

Kontrola orgazma - Moć odgođenog zadovoljstva: Kontrola orgazma jedan je od fetiša koje ljudi sve više žele istražiti – seksualna praksa u kojoj partnera (ili sebe) držite u stanju visoke uzbuđenosti dulje vrijeme prije – ili čak bez – postizanja vrhunca. U partnerskoj dinamici, jedna osoba namjerno preuzima kontrolu nad orgazmom druge; u međuvremenu, osoba čiji se orgazam kontrolira doživljava "intenzivno iščekivanje i pojačane osjećaje odgođenog zadovoljstva", kaže seksualna terapeutkinja Janet Brito.

"Cilj je doživjeti namjerno uskraćivanje ili odgađanje orgazma, što može stvoriti golemu napetost i uzbuđenje", objašnjava ona. "Partner koji kontrolira situaciju obično izaziva i dovodi drugu osobu do samog ruba vrhunca – praksa poznata kao 'edging' – ali dopušta oslobađanje tek kada on ili ona to odluči." Ovaj fetiš nije samo fizički, već duboko istražuje dinamiku moći, povjerenja i prepuštanja.

Primalna igra - Povratak životinjskim instinktima: Seksologinja Myisha Battle kaže kako neki njezini klijenti svoju idealnu seksualnu dinamiku opisuju kao "vrlo aktivnu i tjelesnu", uključujući hrvanje, valjanje i povlačenje kose. "Opisuju to kao ogroman okidač uzbuđenja, ali ne znaju kako zatražiti takve stvari ili pronaći partnere koji su im skloni", kaže ona.

Battle im pomaže identificirati ovaj fetiš kao "primalnu igru". Web stranica Kinkly definira je kao "sirovo, instinktivno ponašanje i odbacivanje društvenih normi i inhibicija", što obično spada pod širi BDSM kišobran. To može uključivati i režanje, grickanje, grebanje ili druga "prirodna i nesputana" ponašanja. Imenovanje ovog fetiša "ne samo da potvrđuje da je ono što vole nešto što se i drugima sviđa", kaže Battle, "već im daje i jezik kojim to mogu opisati na svojim profilima za upoznavanje".

Raznolik i fascinantan svijet fetiša, uz sve veću vidljivost u kulturi, pomaže u razbijanju tabua i potiče otvorenije razgovore o seksualnosti. Bez obzira radi li se o fantaziji ili praksi, ključne riječi uvijek ostaju iste: komunikacija, pristanak i međusobno poštovanje.

