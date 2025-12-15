Ovih pet pasmina pasa možda nije za svakoga: Jedna je iznimno popularna u obiteljima
Odabir prave pasmine psa ključan je za sretnu i skladnu obiteljsku dinamiku. Svaka pasmina ima svoje karakteristike, razinu energije, temperament i potrebe za njegom, pa je važno razmotriti životni stil, prostor i vrijeme koje obitelj može posvetiti ljubimcu. Pravilno odabrana pasmina ne samo da olakšava svakodnevicu, već i osigurava da pas i članovi obitelji zajedno uživaju u dugoj i harmoničnoj vezi. Dok neki psi napreduju u domovima s djecom ili se lako prilagođavaju mirnom načinu života, drugima je potrebna stalna tjelovježba, mentalna stimulacija ili mogu imati skupe medicinske probleme. Biheviorist pasa Casey Ray, koji ima gotovo 30 godina iskustva, nedavno je podijelio svoja saznanja o pasminama koje mogu biti posebno izazovne za prosječnog vlasnika.
U YouTube videu istaknuo je da se ne radi o tome da su psi inherentno agresivni, već o tome koliko neke pasmine mogu biti zahtjevne za dresuru, posebno za vlasnike bez profesionalnog iskustva, piše Daily Express. "Ove pasmine se i dalje mogu dresirati, samo stvari postaju malo zahtjevnije. Za profesionalnog trenera ili stručnjaka za ponašanje to obično nije problem, ali kada vi morate dresirati psa i istovremeno educirati mamu, tatu i ostale članove obitelji, te pasmine mogu izazvati pravu zbrku. Ne kažem da ih se treba kloniti, ali ih osobno ne bih imao", objasnio je Ray. Ovih pet pasmina mogu biti prilično izazovne, a jedna od njih iznenađujuće je omiljena u obiteljima.
5. Jazavčar: Ray je podijelio da je imao mješanca jazavčara i čivave po imenu Lucy punih 22 godine te ju je opisao kao fantastičnu, ali i da ta pasmina može biti naporna. Napomenuo je da jazavčari znaju biti tvrdoglavi, teško ih je dresirati, skloni su pretjeranom lajanja i imaju snažan plijenski instinkt, što ih može navesti da love manje kućne ljubimce. Iako su im kratke noge "slatke", podložni su problemima s leđima, a bez pravilne socijalizacije mogu pokazivati i agresiju.
4. Štakorski terijer: To su vrlo inteligentni i energični psi, ali mogu biti hiperaktivni i reaktivni. Ray ih je opisao kao pse koji stalno traže nešto što bi lovili, na što bi lajali ili što bi dominirali, što može otežati njihovo upravljanje.
3. Bul terijer: Kombinacija tvrdoglavosti terijera i snage bully pasmina može rezultirati psom visokog nivoa energije koji postaje destruktivan ako mu je dosadno. Potrebna je dosljedna dresura i dovoljno vježbe, a neki su skloni određenim zdravstvenim problemima.
2. Patuljasti pinč: Mali, ali puni energije, patuljasti pinčevi poznati su po tome da su glasni i tvrdoglavi. Ray ih je opisao kao pse sa sićušnim tijelom i ogromnim egom, što ih čini manje prikladnima za domove s malom djecom ili neiskusnim vlasnicima. "Ja bih ih izbjegavao, ali to je samo moje mišljenje i iskustvo", rekao je Ray.
1. Chow Chow: Ovi psi su na vrhu popisa kao najizazovnija pasmina. Ray je primijetio da njihovo ponašanje može biti teško pročitati, a neki mogu biti agresivni. Razumijevanje njihovog govora tijela i održavanje njihovog mentalnog i fizičkog ispunjenja ključno je za izbjegavanje problema u ponašanju.