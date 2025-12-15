Evo kako izbjeći zamagljene prozore: Sve što vam je potrebno već imate u kuhinji

Zamagljeni prozori u kuhinji čest su problem, osobito tijekom kuhanja ili hladnijih dana. Para i vlaga koje nastaju kuhanjem kondenziraju se na staklu, smanjuju preglednost i mogu dovesti do nakupljanja plijesni i neuglednih mrlja. Jedna je mama podijelila uobičajeni kuhinjski predmet koji koristi na svojim prozorima da bi stvorila barijeru protiv kondenzacije.

Kako zima dolazi, tako će se mnogi ljudi suočiti s neželjenim učincima kondenzacije u svojim domovima, nastalim kada topli, vlažni zrak dođe u kontakt s hladnom površinom, što često rezultira nakupljanjem vode. To je zato što, kada se zrak hladi, tada postaje zasićen, a zatim otpušta višak vlage u obliku kapljica vode. To se događa češće tijekom hladnih zimskih mjeseci kada uključujemo grijanje da bismo otjerali hladnoću, izlažući naše hladne zidove, prozore i cijevi toplom unutarnjem zraku. Mnoge druge svakodnevne navike, poput kuhanja i tuširanja, također dovode do veće vlage u zraku. Mama Anita Birges, koja sebe opisuje kao "Kraljicu trikova", izgradila je snažnu bazu pratitelja na društvenim mrežama gdje dijeli niz savjeta i trikova koji pomažu ljudima da organiziraju svoje domove.

U jednom popularnom videu objavljenom na TikToku, Birges je detaljno opisala svoju metodu za rješavanje nakupljanja kondenzacije na svojim prozorima, piše Daily Express. U isječku uzima suhu krpu od mikrovlakana i po njoj posipa tekućinu za pranje posuđa prije nego što obriše jedan od prozora u dnevnoj sobi. Namjerno je ostavila dva prozora s obje strane središnjeg okna neočišćenima da bi mogla pokazati razliku između netretiranog stakla i središnjeg koji je obrisan tekućinom za pranje posuđa.

Kasnije je središnji stakleni prozor bio čist od kondenzacije, dok su ona dva sa strane bila zamagljena. "Nećete požaliti ako ovo isprobate! Otprilike u ovo doba godine bez greške koristim ovaj trik i svake zime djeluje kao magija! Znate ono dosadno nakupljanje kondenzacije na prozorima i vratima koje završava u lokvama na okviru? Ovako to popravljam", napisala je u opisu videa. Savjetovala je korisnicima TikToka da uzmu tekućinu za pranje posuđa i suhu krpu od mikrovlakana, a zatim nanesu malu količinu na krpu i snažno je protrljaju po cijelom staklu i okviru.

Birges je rekla da ako vam krpa postane previše mokra, važno je zamijeniti je suhom i nastaviti. "Tekućina za pranje posuđa stvara barijeru koja pomaže u sprječavanju povratka kondenzacije. Obradila sam samo srednji prozor da bih dan kasnije pokazala razliku", objasnila je. Mnogi su se korisnici javili u komentarima te su napisali da su isprobali njezinu metodu i da su oduševljeni rezultatima.