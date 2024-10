Više nego što mislite: Znanstvenici otkrili koja je maksimalna dob koju ljudsko tijelo može doživjeti

Iako uravnotežena prehrana, nepušenje cigareta i uživanje u aktivnom načinu života mogu potencijalno produljiti vaš životni vijek, smrt na kraju ipak pokuca na svačija vrata. No, zahvaljujući napretku medicine i gospodarskom rastu, životni vijek modernog čovjeka mnogo je duži od životnog vijeka naših predaka, piše LADbible.

Ured za nacionalnu statistiku tvrdi da je očekivani životni vijek u Velikoj Britaniji od 2020. do 2022. bio 78,6 godina za muškarce i 82,6 godina za žene. Ovo nadmašuje SAD gdje životni vijek za muškarce iznosi oko 74,8 godina, odnosno 80,2 godine za žene. No, samo zato što postoji prosjek ne znači da nema anomalija pa je tako Francuskinja Jeanne Calment bila u dubokoj starosti od 122 godine kada je umrla 1997. godine, što ju čini superstogodišnjakom, osobom koja ima 110 ili više godina.

Dok većina ljudi tome nije ni blizu, pitanje koliko dugo ljudsko tijelo teoretski može preživjeti jedno je od najhitnijih pitanja znanosti. 2022. godine istraživači iz singapurske biotehnološke tvrtke iz američkog grada Buffalo proučavali su ljudsku otpornost i sposobnost tijela da se oporavi od oštećenja. Uz pomoć umjetne inteligencije pregledali su medicinske podatke stotina tisuća dobrovoljaca da bi procijenili ljudski maksimalni životni vijek.

Uzimajući u obzir čimbenike dobi, bolesti i stila života, otkrili su da se negdje između 120. i 150. godine izgubila sposobnost ljudskog tijela da se potpuno oporavi, što znači da osoba više od toga ne može preživjeti. Druge studije o znanosti o starenju sugeriraju da će rekord za najstariju osobu na svijetu vjerojatno biti ponovno oboren do 2100. godine, ali neće svi preživjeti duboku starost kao Calment.

U međuvremenu se testiraju lijekovi koji bi mogli pokušati usporiti proces starenja tijela i teoretski omogućiti da netko živi do 200 godina, ali ideja da ćemo svi doživjeti 200 je daleko. Ipak, ako biste uspjeli doživjeti 150 godina, to bi se moglo smatrati prilično dobrom životnom dobi, a možda bi se do tada izumio način da ljudi zapravo žive vječno, možda kao roboti.