Doživio nevjerojatnih 108 godina pa otkrio tri tajne svoje dugovječnosti

‘Umjerenost u svemu’. Ova izreka, koju ste sigurno čuli bezbroj puta od članova obitelji i prijatelja, možda vam je zvučala kao jedna od onih starih mudrosti koje danas nemaju puno smisla. No, priča o Martinu McEvillyju, koji je prošlog tjedna preminuo u dobi od 108 godina, mogla bi vas natjerati da promislite. McEvilly, koji je do svoje smrti nosio titulu najstarijeg čovjeka u Irskoj, tvrdio je da je upravo ta jednostavna uzrečica bila temelj njegove dugovječnosti. Na proslavi svog 108. rođendana otkrio je tri tajne dugog života, a jedna od njih uključuje i poznato irsko pivo, piše Best Life.

Martin McEvilly rođen je 1916. godine u Rosscahillu, malom selu u Galwayu s oko 300 stanovnika. Bio je najmlađi od jedanaestero djece, a iako su mnogi od njegove braće i sestara doživjeli devedesete, samo je on doživio stotu, kako prenosi GalwayBeo. Njegova supruga Kathleen također je živjela dugo, preminuvši u 97. godini, prije tri godine.

McEvilly je istaknuo da je njegov aktivan način života jedan od glavnih razloga za njegovu dugovječnost. Naslijedio je obiteljsku farmu od 30 hektara, kojom je upravljao, a prema Galway Advertiseru, mnogo je vremena provodio radeći vanjske poslove, povezane s prirodom. ‘Njegov je dan počinjao s prvim zrakama sunca, hranjenjem životinja i radom na farmi sa sinom Mickeyjem’, prenio je Galway Advertiser, ‘U vrijeme ručka, vraćao bi se kući na obrok koji bi njegova voljena supruga Kathleen već pripremila, a zatim bi se vraćao na posao, često vozeći bicikl do lokalne trgovine po neke sitnice koje je Kathleen tražila’.

Iako je McEvilly volio putovati po cijeloj Irskoj, pa čak je i posjetio SAD i Australiju u svojim osamdesetima, biciklizam je bio njegova najveća strast. Nikada nije imao automobil, već je biciklom putovao sve do svoje 99. godine, a kasnije je, do svoje 105. godine, koristio sobni bicikl kako bi ostao aktivan.

Uz fizičku aktivnost, McEvilly je isticao i svoju duboku vjeru kao ključnu za dug i ispunjen život. ‘Vjera mu je bila iznimno važna. Mislim da kroz cijeli svoj život nije propustio molitvu krunice prije spavanja’, izjavio je njegov sin Pat.

No, najvažniji element McEvillyjeve dugovječnosti bila je njegova filozofija života: ‘sve u umjerenim količinama’. U intervjuu koji je dao Irish Independentu neposredno prije svog 108. rođendana, otkrio je da nikada nije jeo nakon 19 sati i da je uživao u samo tri čaše Guinnessa svake nedjelje navečer.

McEvilly je preminuo mirno, okružen svojom obitelji. U obavijesti o njegovom pogrebu navedeno je da će ga se s ljubavlju sjećati i da će nedostajati svojoj djeci Madge, Mary, Noranne, Michaelu, Christini, Patu i Johnu, kao i svim unucima, praunucima, te mnogim prijateljima, susjedima i članovima obitelji.

