Većina ljudi razmišlja o svojim bivšim partnerima tijekom masturbacije: Evo što to znači

Bez obzira kako je završila vaša posljednja veza, ako vam bivši partner padne na pamet dok se samozadovoljavate – niste jedini, i nemate razloga za sram.Prema novom istraživanju tehnološke tvrtke Ohdoki, proizvođača muške seksualne igračke The Handy, čak 76% muškaraca i 59% žena priznaje da im bivši partneri često padaju na pamet tijekom masturbacije, piše New York Post. Iako to mnogima može izazvati nelagodu, dr. Kristie Overstreet, liječnica i certificirana seksualna terapeutkinja, za portal Everygirl pojašnjava da fantazije o bivšima mogu imati više značenja – i nisu nužno negativne.

"Ako ste slobodni i razmišljate o bivšem dok vodite ljubav sa samim sobom, to može biti zdrav način prisjećanja na ono što je u vezi bilo pozitivno", kaže Overstreet. Čak i ako ste u novoj vezi, ti trenuci ne znače nužno emotivnu nevjeru. Naprotiv – mogu imati konstruktivan efekt. "Takve fantazije mogu poslužiti kao emocionalni most između prošlosti i sadašnjosti. Mogu vas podsjetiti na vlastite potrebe i želje, što može pomoći u poboljšanju trenutne veze", dodaje Overstreet.

Pamela Stephenson Connolly, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, ističe da su zabranjene ili prošle seksualne situacije često iznimno stimulativne u kontekstu masturbacije. Upravo ta "nedostupnost" može biti razlog pojačane seksualne napetosti. Nisu svi koji se samozadovoljavaju usmjereni na prošle veze – neki jednostavno preferiraju solo seks od onog u paru. Poznata scena iz Seksa i grada, u kojoj se Charlotte “navukla” na svoj vibrator, čini se da nije bila daleko od stvarnosti. Prema istom istraživanju Ohdokija, 29% ispitanika izjavilo je da više uživa u masturbaciji nego u spolnom odnosu s partnerom – uključujući 31% muškaraca i 26% žena.

Jedna švedska studija otkriva i da se žene u prosjeku samozadovoljavaju devet puta mjesečno, što je oko dvaput tjedno – tempo koji može ostaviti manje prostora za partnersku intimu. "Mnogi smatraju masturbaciju ugodnijom jer točno znaju što vole. Kontroliraju ritam, pritisak i tempo – što omogućuje precizno usklađivanje s vlastitim željama", pojašnjava Gemma Nice, savjetnica za seks i veze.

Iako je masturbacija prirodan i zdrav oblik seksualnog izražavanja, pretjerano oslanjanje na solo užitak može imati posljedice. "Ako se previše naviknete na vlastitu tehniku, partnerov dodir može postati manje zadovoljavajuć", upozorava Nice. Umjesto da bude zamjena za intimnost, samozadovoljavanje bi trebalo nadopunjavati partnerski seks. Ako dođe do smanjenog interesa za intimnost u paru, to može biti signal da je potrebna otvorenija komunikacija – i izvan spavaće sobe.