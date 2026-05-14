Voditeljica bordela otkriva: 'Ovo je najčešći način na koje žene saznaju da ih muževi varaju'

Žena koja vodi jedan od najvećih legalnih bordela u Europi otkrila je najčešće načine na koje supruge i djevojke shvate da ih partneri varaju sa seksualnim radnicama. Catherine De Noire (31), koja već gotovo desetljeće vodi bordel i redovito dijeli uvide iz svijeta industrije za odrasle, ispričala je da je u svom poslu vidjela sve – od bizarnog rada majke i kćeri zajedno do neobičnih igara uloga. No, ono što najviše privlači pažnju jest njezino otkriće kako muškarci zapravo najčešće budu uhvaćeni.

“Prvo, mnogi muškarci jednostavno ne nose dovoljno gotovine,“ otkriva Catherine, “Zato odlaze podizati novac na bankomatu koji se obično nalazi u ili pored bordela. Kada žena na zajedničkom računu vidi podizanje velike svote novca u četiri ujutro – sumnja je gotovo neizbježna”. Drugi klasičan propust? Uključena dijeljena lokacija na mobitelu. “Nevjerojatno je koliko njih zaboravi isključiti opciju praćenja. Tako njihove partnerice mogu točno vidjeti gdje se nalaze”, kaže Catherine.

Još jedan uobičajen način otkrivanja afere su – ulaznice. “Za ulazak u bordel kupuje se karta koja vrijedi 24 sata. Muškarci je često stave u džep s namjerom da se vrate sljedeći dan, ali jednostavno zaborave na nju. Kada partnerica pronađe takvu ulaznicu, sve postaje jasno”.

Iako bi se moglo pretpostaviti da su noći najprometnije, Catherine otkriva da je najveća gužva u bordelu između 15 i 17 sati. “Puno muškaraca dolazi tijekom pauze za ručak. Lako je šefu reći da imaju sastanak s klijentom, a zapravo dođu kod nas”, dodaje. Po njezinim procjenama, čak 70% muškaraca koji dolaze u bordel su u vezama ili braku.

Na pitanje zašto toliko oženjenih muškaraca traži seksualne usluge, Catherine kaže: “Brak možda ne funkcionira, ali ga ne žele prekinuti. Ili imaju specifičnu erotsku fantaziju koju se boje podijeliti s partnericom jer misle da će biti osuđeni. To je posebno često s BDSM-om – muškarci dolaze istražiti ono što ne žele uvesti u svoju vezu”.

Catherine se u industriji našla sasvim slučajno. Dok je čitala članak o vođenju bordela pod naslovom ‘Zovu me svodnikom, ali ja štitim žene’, shvatila je da bi to mogao biti njezin poziv. “Pisalo je kako je ovaj posao isti kao i svaki drugi. Kada sam završila s čitanjem, pomislila sam: ‘Želim to raditi. Ovo je moj posao iz snova’”. Iako nije imala nikakvog iskustva ni u seksualnom radu ni u menadžmentu, prijavila se – i dobila posao. Danas, devet godina kasnije, Catherine s ponosom vodi svoj bordel i otvoreno govori o tabu-temama koje drugi radije skrivaju.