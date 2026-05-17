Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ključ uspjeha

Stručnjakinja otkrila: 'Ovih pet riječi povećat će zadovoljstvo tijekom seksa'

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
17.05.2026.
u 20:00

Dodala je kako mnogi očekuju da njihovi partneri intuitivno znaju sve njihove seksualne želje, ali da je to rijetko moguće.

Stručnjakinja za seks podijelila je pet riječi koje biste uvijek trebali reći svom ljubavniku za vrijeme seksa, a koje će sasvim poboljšati vaše iskustvo. Izraz je jednostavan - “sviđa li ti se ovo?”. Da, čini se prilično razumljivim, ali pitati svog partnera sviđa li mu se to što trenutno radite je pristojno, ali i korisno jer vam pomaže da steknete bolju komunikaciju i bolje razumijevanje, kako piše LADBible. Stručnjakinja za seks Emily Morse zna dosta o ovakvim stvarima i vjeruje da je takva vrsta komunikacije ključna ako želimo imati što zdraviji seksualni život.

Dijeleći svoje mišljenje na Instagramu, gdje ima gotovo 400 000 pratitelja, napisala je: "Po mom mišljenju, jedna od najzanimljivijih stvari ikad je kad partner pita: ‘Sviđa li ti se ovo?’ Izvrsno je, jer omogućuje vašem partneru da vam kaže sviđa li mu se što radite, kao i da im pruži priliku da vam kaže postoji li način na koji bi se iskustvo moglo poboljšati.

Dodala je kako mnogi očekuju da njihovi partneri intuitivno znaju sve njihove seksualne želje, ali da je to rijetko moguće. Razgovor tijekom seksa i davanje do znanja partneru kada nešto radi ispravno dovodi do više zadovoljstva, dublje povezanosti i bolje komunikacije u drugim područjima života. To je zapravo ključ seksualnog uspjeha.

Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!