Zaboravite na nezdrave grickalice: Ova namirnica postala je pravi hit među nutricionistima

Edamame su mlada zelena zrnca soje bogata proteinima, vlaknima i brojnim nutrijentima, zbog čega se često nalaze na jelovnicima onih koji pokušavaju održati uravnoteženu i zdravu prehranu. Nekada se uglavnom povezivao s azijskom kuhinjom, no danas ga sve češće možemo pronaći i na policama hrvatskih trgovina. Nakon što je stekao popularnost na društvenim mrežama, edamame je pronašao svoje mjesto u kuhinjama diljem svijeta. S obzirom na to da je bogat raznim nutrijentima, nutricionisti ovu namirnicu često stavljaju na sam vrh najzdravijih namirnica, a njegovi učinci na zdravlje uključuju snižavanje kolesterola, regulaciju šećera u krvi, ublažavanje simptoma menopauze i mnoge druge dobrobiti, prenosi Healthline.

Soja je jedna od najrasprostranjenijih prehrambenih kultura na svijetu, a koristi se za proizvodnju brojnih proizvoda poput tofua, miso paste, soja umaka i sojinog mlijeka. Edamame je mlado zrno soje, odnosno „nezreli” oblik ove namirnice, koje se bere prije nego potpuno sazrije. Postoje razne tehnike pripreme, ali stručnjaci s portala healthline ističu da jedna šalica kuhanog edamamea sadrži oko 224 kalorije i čak 18,5 grama proteina, što ga čini odličnim biljnim izvorom proteina, posebno za vegetarijance i vegane. Za razliku od mnogih drugih biljnih namirnica, soja sadrži sve esencijalne aminokiseline koje su tijelu potrebne. Osim proteina, edamame obiluje vlaknima, vitaminom K, folatom te brojnim antioksidansima koji mogu pozitivno djelovati na organizam.

Stručnjaci smatraju da kombinacija vlakana, antioksidansa i biljnih spojeva iz soje može doprinijeti boljem zdravlju srca i krvnih žila, a rezultati istraživanja sugeriraju da bi sojini proteini, koji se nalaze i u zrnu edamamea, mogli pomoći u smanjenju LDL-a, odnosno „lošeg kolesterola”. Za razliku od brojnih prerađenih grickalica, edamame ima nizak glikemijski indeks, što znači da ne uzrokuje nagle skokove šećera u krvi, pa se smatra dobrim izborom za osobe koje imaju problema s regulacijom šećera ili boluju od dijabetesa tipa 2. S obzirom na to da sadrži izoflavone, odnosno biljne spojeve slične estrogenu, edamame bi mogao pomoći i u ublažavanju simptoma menopauze, poput promjena raspoloženja, no učinak može varirati od osobe do osobe pa nije univerzalno rješenje za ovu vrstu tegoba.

Nedavna istraživanja povezuju konzumaciju soje s manjim rizikom od raka prostate kod muškaraca te mogućim smanjenjem rizika od raka dojke kod žena, iako znanstvenici ističu da još nema dovoljno dokaza za konačne zaključke. Također, određeni spojevi iz soje mogli bi imati pozitivan učinak na zdravlje kostiju i smanjenje rizika od osteoporoze, osobito kod žena nakon menopauze. Priprema edamamea vrlo je jednostavna. Dovoljno ga je kuhati nekoliko minuta u kipućoj vodi ili na pari, a najčešće se poslužuje uz malo soli. Može se jesti samostalno kao međuobrok, ali i dodavati salatama, juhama, wok jelima ili tjestenini. Zahvaljujući velikoj količini proteina, vlakana i hranjivih tvari, edamame je odlična alternativa klasičnim grickalicama.