Spavate u leglu zaraze: Jedna stvar u vašem krevetu 17.000 puta je prljavija od WC školjke

Svi se slažu da nema boljeg osjećaja od lijeganja u krevet sa svježe opranom, mirisnom posteljinom. Taj osjećaj čistoće i udobnosti, međutim, vrlo je kratkog vijeka. Naš krevet, mjesto u kojem provedemo otprilike trećinu života, brzo se pretvara u nevidljivo bojno polje mikroorganizama. Svake noći, čak i ako ste se otuširali neposredno prije spavanja, vaše tijelo odbacuje stotine tisuća mrtvih stanica kože, luči masnoće i znoj. Ova mješavina organskog materijala stvara idealno okruženje i bogatu gozbu za bakterije, gljivice i grinje, nevidljive sustanare koji se hrane ostacima koje ostavljamo za sobom, piše ABC7.

Glavni krivci za narušavanje higijene u krevetu su grinje, mikroskopska stvorenja koja se hrane našim odumrlim stanicama kože. Same po sebi nisu opasne, ali njihov izmet sadrži potentne alergene koji kod osjetljivih osoba mogu izazvati astmu, alergijski rinitis, ekceme i druge kožne iritacije. Uz grinje, u posteljini se razvijaju i bakterije, uključujući i Staphylococcus aureus, poznatiji kao zlatni stafilokok, koji može uzrokovati ozbiljne infekcije. Jedno je istraživanje otkrilo šokantan podatak: jastučnica koja nije oprana samo tjedan dana može sadržavati i do 17.000 puta više bakterija od daske na WC školjci. U toplom i vlažnom okruženju može se razviti i plijesan, poput vrste Aspergillus, koja predstavlja rizik za osobe s oslabljenim imunitetom.

S obzirom na biološki "koktel" koji se nakuplja u našim krevetima, stručnjaci su jednoglasni. Dermatolozi, alergolozi i mikrobiolozi preporučuju da se posteljina, uključujući plahte i jastučnice, pere jednom tjedno. Ovo pravilo nije stvar estetike, već ključan korak u očuvanju zdravlja. Redovitim pranjem uklanja se nakupljeni znoj, masnoće, mrtve stanice, alergeni i mikrobi, čime se sprječava njihovo prekomjerno razmnožavanje. Time se smanjuje rizik od alergijskih reakcija, iritacija kože i respiratornih problema, a osigurava se i kvalitetniji san u čistom i zdravom okruženju.

Posebnu pažnju valja obratiti na jastučnice. One su u izravnom kontaktu s našim licem, kosom i dahom, zbog čega se na njima, osim znoja i stanica kože, nakupljaju i ostaci kozmetike, proizvoda za njegu kose, slina i sebum. Ova mješavina može začepiti pore i direktno doprinijeti pojavi akni i drugih upalnih procesa na koži. Dermatologinja dr. Jennifer Lucas iz Cleveland Clinica naglašava važnost uklanjanja šminke i pranja lica prije spavanja kako bi se prijenos nečistoća na jastučnicu sveo na minimum. Osobama s osjetljivom ili aknama sklonom kožom preporučuje se mijenjanje jastučnica čak i češće, svaka dva do tri dana, kako bi se spriječili potencijalni problemi.

Iako je tjedno pranje zlatni standard za većinu, postoje situacije u kojima je posteljinu potrebno prati i češće. Ako spavate s kućnim ljubimcima, koji u krevet unose dlake, perut, prljavštinu i potencijalne mikroorganizme, preporučuje se pranje svaka tri do četiri dana. Isto vrijedi i za osobe koje se pojačano znoje noću ili pate od alergija i astme, jer češće pranje pomaže u kontroli alergena i vlage koja pogoduje razvoju bakterija. Tijekom bolesti, poput prehlade ili gripe, posteljinu bi trebalo mijenjati što češće, čak i svakodnevno, kako bi se spriječilo ponovno izlaganje virusima i bakterijama. Također, u vrućim i vlažnim ljetnim mjesecima, kada se svi više znojimo, skraćivanje intervala pranja na svakih nekoliko dana pametna je odluka.

Za učinkovito uklanjanje mikroorganizama, važno je znati kako pravilno prati posteljinu. Većina stručnjaka, poput mikrobiologinje Primrose Freestone, savjetuje pranje na temperaturi od 60 stupnjeva Celzijusa, jer se na toj temperaturi uništava većina bakterija i grinja. Ako vaša posteljina ne podnosi visoke temperature, pranje na 40 stupnjeva uz kvalitetan deterdžent također će obaviti dobar dio posla. Za osobe s osjetljivom kožom preporučuju se blagi deterdženti bez mirisa kako bi se izbjegle dodatne iritacije. Jedan od korisnih trikova za svježinu posteljine je tuširanje neposredno prije spavanja i spavanje u pidžami od prozračnih materijala poput pamuka ili lana. Također, važno je potpuno osušiti kosu prije odlaska u krevet, jer vlažan jastuk postaje idealno tlo za razmnožavanje gljivica i bakterija.