Ovo su tri suptilna znaka agresije prije nego što će vaš pas vjerojatno 'puknuti'

Agresija kod pasa jedan je od najočitijih znakova da se ljubimac osjeća ugroženo, frustrirano ili pod stresom. Iako psi mogu biti naši najbolji prijatelji, ponekad njihovo ponašanje uključuje pokazivanje nelagode kroz režanje, lavež, pokazivanje zuba ili napad. Ako vam u dom dolaze posjetitelji, posebno ako dovode djecu, morate biti svjesni rizika od teritorijalne agresije. Vrlo je uobičajeno da vlasnici pasa osjećaju kao da njihov ljubimac neće nikoga ozlijediti, ali nesreće se događaju. Ako mladi ljudi provociraju psa, može postojati mnogo znakova upozorenja prije nego što ljubimac "pukne". "Svaki pas ima potencijal za neželjeno ponašanje poput pretjerane zaštite ili agresivnosti prema drugim ljudima. Važno je i učiti djecu da budu ljubazna prema psećem govoru tijela i da ga razumiju od rane dobi, kao i osigurati da psi imaju vlastiti siguran prostor, poput kreveta ili kaveza, gdje se mogu povući ako je potrebno", objasnio je veterinar Dave Martin. Naglasio je da je važno da vlasnici prepoznaju rane znakove suptilne agresije kod svojih kućnih ljubimaca, piše Daily Express.

Primjeri suptilne agresije mogu uključivati ​​ukočeno držanje, oblizivanje usana ili intenzivno zurenje. Ti znakovi često prethode režanju ili ugrizu, no postoje određeni koraci koje trebate poduzeti ako se to dogodi. "Ako pas reži na dijete, najsigurniji korak je da ga odmah mirno odvojite i izbjegnete kažnjavanje koje može pojačati strah i agresiju. Pas ne smije ostati sam s djetetom, a treba odmah potražiti stručni savjet da bi se identificirali okidači koji stoje iza agresije", objasnio je Martin.

Dodao je da je razvoj sigurnog i učinkovitog plana za deeskalaciju ponašanja i sprječavanje budućih incidenata ključan. "Ako se ovo ponašanje pojavi, važno je potražiti smjernice od veterinara ili kvalificiranog trenera da biste razumjeli uzrok i istražili pravu podršku", zaključio je.