trebate li se zabrinuti?

Sanjate o seksu s bivšim ili kolegom s posla? Evo koje je zapravo značenje iza seksualnih snova

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
14.05.2026.
u 20:20

Erotski snovi ne znače uvijek da nešto želite u stvarnosti.

Ako vas ponekad zbune vlastiti erotski snovi, niste sami. Seksualni snovi postoje otkad i snovi sami, a iako nisu nužno odraz stvarnih želja, stručnjaci tvrde da mogu otkriti ponešto o vašem emocionalnom i psihološkom stanju, piše UNILAD. Analitičarka snova Laura Loewenberg ističe da snovi ne govore doslovnim, već simboličkim jezikom.

Seks u snu, kaže ona, često nije fizički čin, već psihološko “spajanje” – integracija neke osobine ili energije druge osobe u vas same. Ipak, dodaje, ponekad erotski snovi mogu biti i signal da vaš um (ili tijelo) želi više zadovoljstva i intimnosti u stvarnom životu. Evo kako Loewenberg tumači neke od najčešćih scenarija:

Seks s bivšim partnerom: Ovakav san ne znači da se želite vratiti u tu vezu. Češće upućuje na to da primjećujete sličnosti između prošle i sadašnje veze – ili da vaš um pokušava procijeniti je li određeni “tip” partnera dobar za vas.

Seks s prijateljem: Može biti neugodno probuditi se nakon ovakvog sna, pogotovo ako o prijatelju nikad niste razmišljali na taj način. No, riječ je o snu koji simbolizira bliskost i povezanost, a ne nužno fizičku privlačnost. San može nastati nakon što ste s tom osobom doživjeli dublji emocionalni razgovor ili trenutak razumijevanja.

Seks s kolegom: Možda se radi o podsvjesnim simpatijama, ali češće znači da cijenite neku osobinu kolege – organiziranost, karizmu ili profesionalnost – i vaš um to simbolički prevodi kroz seksualni čin. Ukratko, nije nužno poziv na akciju (i riskiranje razgovora s HR-om).

Seks s više osoba odjednom: Snovi o trojkama ili orgijama najčešće simboliziraju prenatrpanost obavezama i mislima. Ako ste u životnoj fazi u kojoj balansirate previše stvari odjednom, vaša podsvijest to može pretvoriti u kaotične i intenzivne snove o seksu.

Erotski snovi ne znače uvijek da nešto želite u stvarnosti. Češće su odraz vaših emocija, potreba za bliskošću ili načina na koji vaš um procesira odnose i stres.

