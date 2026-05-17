Stručnjakinja upozorava: 'Ova naizgled bezazlena navika uništava veze'

Marljivost, upornost i posvećenost poslu, iako se smatraju vrlinama, mogli bi ozbiljno ugroziti ljubavne odnose. Iako su takve osobine često poželjne prilikom upoznavanja potencijalnog partnera, pretjerano stavljanje fokusa na karijeru može negativno utjecati na vezu ili brak. O toj temi za Daily Mail govorila je Claire Rénier, stručnjakinja za veze. Istaknula je da problem nije u samom radu, nego u manjku prisutnosti u odnosu.„Vrijedan rad može biti vrlo privlačna osobina jer pokazuje odgovornost i predanost. No u vezi je jednako važno ulagati trud i u privatni odnos. Kada partner konstantno daje prioritet poslu, druga se osoba lako može osjećati zanemareno“, objasnila je.

Prema njezinim riječima, najveći problem nastaje kada posao počne zauzimati zajedničko vrijeme, čak i nakon završetka radnog dana. Manjak razgovora, zajedničkih trenutaka i pažnje s vremenom može dovesti do udaljavanja među partnerima i osjećaja usamljenosti. Rénier smatra da rješenje ne mora biti komplicirano. Ponekad su dovoljne jednostavne rutine poput zajedničke večere, večeri bez mobitela ili unaprijed dogovorenog vremena koje partneri rezerviraju samo za sebe. „Važno je potruditi se održati osjećaj povezanosti.

Čak i kratke poruke tijekom dana ili mali znakovi pažnje mogu pomoći partneru da se osjeća važno i uključeno“, rekla je. Balansiranje između posla i veze postaje još teže kada par ima djecu. Zbog financijskog pritiska često jedan partner radi više, dok drugi preuzima veći dio obaveza kod kuće, što može stvoriti osjećaj frustracije i neravnoteže u odnosu. „Važno je da se partneri ne pretvore samo u roditelje i organizatore svakodnevice. Veza treba ostati i romantičan odnos“, naglasila je Rénier. Nužno je odvojiti dio vremena samo za partnera, čak i ako se radi o kratkom druženju nakon što djeca zaspu ili povremenom izlasku bez djece.

Ako vam smeta što partner previše radi, Rénier preporučuje otvoren razgovor bez optuživanja i prebacivanja krivnje. „Bolje je reći: ‘Nedostaje mi naše zajedničko vrijeme’ nego partneru predbacivati da mu posao znači više od veze. Takav pristup otvara prostor za razgovor i zajedničko rješenje“, rekla je. Naglasila je i kako su međusobno razumijevanje, zahvalnost i poštovanje ključni za zdrav odnos jer bez tih vrijednosti nijedna veza ne može dugoročno opstati.