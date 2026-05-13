Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
žene, slažete li se?

Moglo bi vas iznenaditi: Ovim su danima žene najviše raspoložene za seks!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
13.05.2026.
u 23:00

Iako se čini da je muška želja za seksom uvijek ista, kod žena to baš i nije tako.

Kao što svi vjerojatno dobro znaju, postoji hrpa nehormonskih čimbenika koji utječu na seksualni nagon. Dobro je utvrđeno da se libido s godinama smanjuje, osobito nakon menopauze. No pregršt studija koje su pokušavale promatrati promjene hormonalnih razina i seksualne želje tijekom mjesečnog ciklusa uglavnom su se pokazale neuvjerljivima. Sve dok studija objavljena 2013. u časopisu Hormones and Behavior 2013. nije pronašla dokaze o korelaciji između to dvoje, piše The Guardian. Dakle, ako žene nisu raspoložene za seks vikendom, to nije problem. Najnovije istraživanje kaže da postoji veza između vođenja ljubavi i dana u tjednu ili mjesecu.

Na ženski libido utječu razni vanjski, ali i unutarnji faktori, dok je, čini se, muška želja za seksom uvijek ista, snažna i uvijek izražena. Ukoliko ste mislili da su žene za seks raspoložene vikendom, onda ste se prevarili. Zapravo u pitanju su specifični dani u mjesecu. Nаjjаči libido je neposredno prije i zа vrijeme plodnih dаnа, točnije, vrlo brzo nаkon zаvršetkа “onih dana”.

Međutim, osim hormonа, nа želju zа seksom utječe veliki niz fаktorа, a između ostalog i to koji je dan u tjednu. Istrаživаnje provedeno nа velikom uzorku slobodnih i ženа u ozbiljnim vezama otkrilo je da će slobodne žene najprije voditi ljubаv ponedjeljkom i srijedom, dok one u vezi akciju ostavljaju za petаk ili subotu.
Ključne riječi
erekcija orgazam žene libido intima seks

Komentara 1

Pogledaj Sve
KR
krlokova
23:12 13.05.2026.

Nejasno je zašto su sva mjerila prema ženskim terminima. Vjerujem i znam da postoje i muški termini, kada žene ne bi treba boljeti glava, noga, pupak ili slično. Zašto su uvijek u tim vašim tekstovima muškarci krivi što se Mjesec ne okreće po svim znanim logikama ili čak naopako?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!