Kokos kocke: Desert iz bilježnice naših baka koji se topi u ustima

@natalija_mysticcakes
VL
Autor
Ana Hajduk
17.05.2026.
u 09:00

Za još bogatiji okus kolač možete ukrasiti bijelom čokoladom ili lagano prepečenim kokosom koji će mu dati dodatnu aromu i hrskavost.

Ako volite lagane, kremaste kolače s bogatim okusom kokosa, ove kokos kocke bit će pravi hit na vašem stolu. Spoj prozračnog biskvita s orasima, nježne kokos kreme i sloja tučenog vrhnja daje desertu savršenu ravnotežu okusa i tekstura. Idealne su za obiteljska druženja, blagdane ili trenutke kada želite pripremiti kolač koji izgleda elegantno, a osvaja već na prvi zalogaj. Recept je podijelilad food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte! 

Sastojci (dimenzije kalupa: 32 × 22 cm): 

Za biskvit:

  • 6 bjelanjaka
  • prstohvat soli
  • 80 g šećera
  • 60 g glatkog brašna
  • 1/2 vrećice (6 g) praška za pecivo
  • 100 g sjeckanih oraha

Za premaz:

  • 4 – 5 žlica pekmeza od marelica

Za kokos kremu:

  • 600 ml mlijeka
  • 6 žumanjaka
  • 70 g gustina
  • 100 g šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 150 g maslaca
  • 120 g кокosa

Dodatno:

  • 400 ml slatkog vrhnja
  • kokos za posipanje

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjcima dodajte prstohvat soli pa ih miksajte dok ne dobijete čvrst snijeg. Postupno dodajte šećer i nastavite miksati dok se potpuno ne otopi.Prosijte brašno i prašak za pecivo pa ih lagano umiješajte špatulom kako bi smjesa ostala prozračna. Kalup dimenzija 32 × 22 cm obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite grubo sjeckane orahe. Preko njih pažljivo rasporedite smjesu za biskvit i zagladite površinu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 20 minuta, odnosno dok biskvit ne dobije lagano zlatnu boju. Pečeni biskvit kratko ohladite, zatim ga okrenite tako da orasi budu na vrhu i uklonite papir za pečenje. Ostavite da se potpuno ohladi.

Kokos krema:  U 200 ml mlijeka umutite žumanjke i gustin. Ostatak mlijeka ulijte u lonac, dodajte šećer i vanilin šećer te zagrijavajte do vrenja. Maknite s vatre pa uz neprestano miješanje polako ulijte smjesu žumanjaka. Vratite na srednju vatru i kuhajte nekoliko minuta dok se krema ne zgusne. Pokrijte kremu prozirnom folijom i ostavite da se ohladi. Ohlađenu kremu kratko izmiksajte, zatim postupno dodajte omekšali maslac i miksajte dok ne dobijete glatku i svilenkastu teksturu. Na kraju umiješajte kokos. Ohlađeni biskvit premažite tankim slojem pekmeza od marelica. Preko njega ravnomjerno rasporedite kokos kremu i zagladite površinu. Kolač stavite u hladnjak na najmanje 1 do 2 sata kako bi se krema stegla. Slatko vrhnje čvrsto umutite pa ga rasporedite preko kolača. Po vrhu pospite kokosom. Vratite kolač u hladnjak na nekoliko sati, a najbolje preko noći. Narežite na kocke i poslužite dobro ohlađeno.
