Kokos kocke: Desert iz bilježnice naših baka koji se topi u ustima

Ako volite lagane, kremaste kolače s bogatim okusom kokosa, ove kokos kocke bit će pravi hit na vašem stolu. Spoj prozračnog biskvita s orasima, nježne kokos kreme i sloja tučenog vrhnja daje desertu savršenu ravnotežu okusa i tekstura. Idealne su za obiteljska druženja, blagdane ili trenutke kada želite pripremiti kolač koji izgleda elegantno, a osvaja već na prvi zalogaj. Recept je podijelilad food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte!

Sastojci (dimenzije kalupa: 32 × 22 cm):

Za biskvit:

6 bjelanjaka

prstohvat soli

80 g šećera

60 g glatkog brašna

1/2 vrećice (6 g) praška za pecivo

100 g sjeckanih oraha

Za premaz:

4 – 5 žlica pekmeza od marelica

Za kokos kremu:

600 ml mlijeka

6 žumanjaka

70 g gustina

100 g šećera

2 vanilin šećera

150 g maslaca

120 g кокosa

Dodatno:

400 ml slatkog vrhnja

kokos za posipanje

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjcima dodajte prstohvat soli pa ih miksajte dok ne dobijete čvrst snijeg. Postupno dodajte šećer i nastavite miksati dok se potpuno ne otopi.Prosijte brašno i prašak za pecivo pa ih lagano umiješajte špatulom kako bi smjesa ostala prozračna. Kalup dimenzija 32 × 22 cm obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite grubo sjeckane orahe. Preko njih pažljivo rasporedite smjesu za biskvit i zagladite površinu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 20 minuta, odnosno dok biskvit ne dobije lagano zlatnu boju. Pečeni biskvit kratko ohladite, zatim ga okrenite tako da orasi budu na vrhu i uklonite papir za pečenje. Ostavite da se potpuno ohladi.

Kokos krema: U 200 ml mlijeka umutite žumanjke i gustin. Ostatak mlijeka ulijte u lonac, dodajte šećer i vanilin šećer te zagrijavajte do vrenja. Maknite s vatre pa uz neprestano miješanje polako ulijte smjesu žumanjaka. Vratite na srednju vatru i kuhajte nekoliko minuta dok se krema ne zgusne. Pokrijte kremu prozirnom folijom i ostavite da se ohladi. Ohlađenu kremu kratko izmiksajte, zatim postupno dodajte omekšali maslac i miksajte dok ne dobijete glatku i svilenkastu teksturu. Na kraju umiješajte kokos. Ohlađeni biskvit premažite tankim slojem pekmeza od marelica. Preko njega ravnomjerno rasporedite kokos kremu i zagladite površinu. Kolač stavite u hladnjak na najmanje 1 do 2 sata kako bi se krema stegla. Slatko vrhnje čvrsto umutite pa ga rasporedite preko kolača. Po vrhu pospite kokosom. Vratite kolač u hladnjak na nekoliko sati, a najbolje preko noći. Narežite na kocke i poslužite dobro ohlađeno.