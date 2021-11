Uzrokuje li mnogo seksa opuštanje vaginalnih mišića? Ginekologinja odgovorila je li to istina ili mit...

Vjerojatno ste nekad, barem u prostom vicu, čuli za vjerovanje da je širina ženskog spolovila povezana s tim koliko se često seksa, pa će joj, što je više puta imala odnos, vagina biti labavija i šira.

- Osim ako se u krevetu ne bavite nekim neuobičajenim aktivnostima, to apsolutno nije istina - rekla je ginekologinja i koautorica knjige The Complete A to Z for Your V Alyssa Dweck. Vagina je, kaže ona, vrlo bogata živcima i opskrbom krvlju, te je nevjerojatno elastična, pa seks ne može uzrokovati njeno trajno istezanje.

Dweck objašnjava da kad je žena uzbuđena, vagina je prirodno vlažna i širi se, a kad seks završi, vraća se u svoje prvo stanje.

Ipak, ističe, nakon prvih nekoliko seksualnih odnosa vaginalni će otvor biti nešto otvoreniji jer je vjerojatno do tad bio prekriven himenom, tankom membranom tkiva, ali ni tada se on ne uveća. Postoji doduše, dodaje ginekologinja, jedna aktivnost koja može malo 'rastegnuti' otvor vagine, a to je vaginalni porod.

- Naravno da će prolazak bebe od četiri kilograma sve raširiti, a iako se mišići možda neće nakon toga u potpunosti vratiti u prijašnje stanje, sigurno će se vratiti gotovo u normalu - objasnila je za Health, osim možda kad je na porodu potrebno napraviti i epiziotomiju, kirurški zahvat koji sprječava da međica nekontrolirano popuca.

- Ako se vagina malo i raširi, to nije nužno za cijeli život jer se vaginalni ulaz može smanjiti i postati čvršći nakon menopauze - rekla je, što se pak pripisuje smanjenoj proizvodnji estrogena.

