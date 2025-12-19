Posjetio je sve zemlje svijeta pa otkrio: 'Ovo je najprljavije mjesto na kojem sam bio'

Čovjek koji je doslovno obišao cijeli planet sada je iskreno progovorio o najmračnijoj strani putovanja. Drew Binsky, popularni travel kreator i influencer, posjetio je svih 197 međunarodno priznatih zemalja i pritom stekao iskustva kakva rijetki imaju. Nakon godina putovanja, odlučio je podijeliti i onu listu koju nitko ne želi osvojiti – mjesta koja smatra najprljavijima na svijetu.

Binsky je poznat po tome što putuje i tamo gdje se većina turista ne usuđuje, a tijekom godina otvoreno je govorio o destinacijama koje preporučuje, ali i onima koje bi, po njegovu mišljenju, trebalo izbjegavati. Ipak, prije nego što je otkrio svoju ljestvicu, dao je važnu napomenu: “Putovanje je izrazito subjektivno. Sve ovisi o osobnim iskustvima i brojnim faktorima koji mogu putovanje učiniti nezaboravnim – ili potpuno suprotnim”. Unatoč tome, njegova lista izazvala je veliku pažnju.

Četvrto mjesto: Tondo, Filipini

Na četvrtom mjestu našao se Tondo, četvrt u Manili. U videu koji je objavio, Binsky pokazuje tamnu vodu gotovo u potpunosti prekrivenu smećem. “Prva stvar koju sam vidio bila je voda puna otpada”, rekao je dok je snimao područje ispod mosta gdje, prema njegovim riječima, živi velika zajednica ljudi. Smeće je, kako tvrdi, bilo posvuda, a uvjeti života izuzetno teški.

Treće mjesto: Manshiyat Naser, Egipat

Treće mjesto zauzelo je predgrađe Kaira – Manshiyat Naser, poznato i kao “Grad smeća”. Ovo područje godinama je poznato po nepostojanju organiziranog sustava odvoza otpada. “Postoji grad izgrađen doslovno na smeću”, rekao je Binsky, dodajući kako se u tom području svakodnevno odlaže oko 14.000 tona otpada iz Kaira. Iako tvrdi da ima “visoku toleranciju”, miris mu je bio gotovo nepodnošljiv, opisujući ga kao “ smrad bljuvotine”.

Drugo mjesto: Stolipinovo, Bugarska

Na drugom mjestu našlo se Stolipinovo, naselje u bugarskom Plovdivu, često opisivano kao jedno od najvećih romskih geta u Europi. “Najgori dio boravka ovdje je smeće”, rekao je Binsky, “Stvarno je, stvarno loše”. Dodao je kako nikada ranije u Europi nije vidio nešto slično, nazivajući iskustvo “ludim”.

Prvo mjesto: Port-au-Prince, Haiti

Na samom vrhu – ili dnu – njegove liste nalazi se Port-au-Prince, glavni grad Haitija, koji je Binsky nazvao “najprljavijim gradom” koji je ikada posjetio. S obzirom na to da mnoge međunarodne institucije trenutno savjetuju protiv putovanja u Haiti, njegovo putovanje nije bilo nimalo bezazleno. U videu se vide ogromne hrpe smeća uz ceste i na prometnicama, dok lokalno stanovništvo tvrdi da se situacija iz dana u dan pogoršava i da se otpad gotovo uopće ne uklanja.

Iako njegova lista može šokirati, Binsky naglašava da cilj nije senzacionalizam, već prikaz realnosti s kojima se suočavaju milijuni ljudi diljem svijeta. Njegova poruka ostaje jasna: putovanja nisu uvijek razglednice i savršene fotografije – ponekad su i neugodan, ali važan pogled u stvarni svijet.