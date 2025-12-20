RECEPT DANA Ovog Božića isprobajte nešto drugačije: Keksi koji zveckaju oduševit će djecu, a i odrasle!

Većina obitelji ima svoje provjerene božićne kolače koje peku svake godine, od tradicionalnih medenjaka do orašastih delicija. Ipak, blagdani su savršena prilika da se poigrate s novim receptima i okusima, donoseći svježinu u poznate tradicije i iznenađujući ukućane i goste nečim neočekivanim. Keksi koji "zveckaju" savršen su dodatak blagdanskom stolu. Njihov veseli zvuk i šareni izgled odmah će privući pozornost. Posebno će oduševiti djecu, a i odrasle. Osim što su zabavni za jesti, ovi keksi unose igru i atmosferu veselja u svaku božićnu ili novogodišnju proslavu.

U ovom receptu koristi se izomalt. To je posebno sladilo koje se u modernom slastičarstvu koristi za stvaranje prozirnih dekoracija i bombona. Riječ je o šećernom alkoholu koji je otporniji na vlagu i manje ljepljiv od običnog šećera, što ga čini idealnim za izradu staklenih prozora na kolačićima, kristalnih ukrasa i šupljih figura. Osim što zadržava oblik dulje vrijeme, izomalt je i manje sladak te prijateljskiji prema zubima od klasičnog šećera, a njegovi sjajni, kristalni rezultati uvijek daju dojam profesionalne slastičarske kreacije. Recept je na svom TikTok profilu objavila slastičarka Alina Fintineanu.

Sastojci za kekse (6 komada): 175 grama brašna, 23 grama kakao praha, 65 grama šećera u prahu, 23 grama bademovog brašna, 115 grama maslaca (hladnog i narezanog na kockice), 30 grama razmućenog jaja, 1 žličica paste od vanilije, prstohvat soli i šareni šećerni posip. Izomalt: 200 grama finog, nekuhanog izomalta i 25 grama vode.

Priprema: U posudu stavite brašno, kakao prah, šećer u prahu, bademovo brašno i sol. Miješajte pet sekundi na niskoj brzini samo da se sjedini. Zatim u zdjelu dodajte maslac. Miksajte na srednje niskoj brzini dok se maslac ne raspadne i smjesa ne postane poput finih, pješčanih mrvica. Dodajte razmućeno jaje i vaniliju. Miksajte samo toliko da tijesto formira masu. Prestanite čim se tijesto sjedini. Tijesto razvaljajte između dva papira za pečenje i ohladite ga na 2 do 3 sata.

Nakon hlađenja, izrežite željene oblike kolačića i prozorčić u sredini. Za svaki keks trebat će vam tri komada izrezanog tijesta. Kekse zatim pecite 10 minuta na 170 °C, pa ih ostavite da se potpuno ohlade. Pomiješajte izomalt i vodu u loncu. Zagrijte bez miješanja na 165-170 °C. Ostavite da odstoji 30 sekundi da se mjehurići rasprše. Da biste dobili kekse koji zveckaju, gornji i donji keks će imati stakleni prozor, dok srednji kolačić neće da bi ostalo mjesta za pomicanje posipa. Položite kekse na papir za pečenje, pažljivo ulijte izomalt (budite oprezni jer je jako vruće!) u središnji otvor na 2 od 3 keksa.

Ostavite da se ohladi i očvrsne. Nakon što se stakleni prozor stvrdne, obrišite ga s papirnatim ručnikom i malo ulja jer će tako prozor postati kristalno proziran. Stavite keks sa staklenim prozorčićem naopako. Kao ljepilo nanesite rastopljene bombone, čokoladu ili kraljevsku glazuru. Na njega stavite keks s praznim otvorom i dodajte mrvice u sredinu. Nanesite još jednu liniju ljepila na njega, a zatim dodajte gornji stakleni keks. Ostavite kekse da se stegnu.