Uznemirujućom fotografijom upozorili na opasnost vrtnog crijeva: Oprezno s prskanjem!

Vatrogasci iz Las Vegasa upozorili su na opasnost koju skriva vrtno crijevo te se prisjetili slučaja iz 2016. godine kada je devetomjesečni Nicholas Woodger zadobio opekotine na 30 posto svoga tijela nakon što ga je majka slučajno poprskala vodom.

Naime, dječak je čekao da mu majka napuni bazenčić na napuhavanje kako bi se u njemu kupao, no ona ga je slučajno poprskala vrtnim crijevom u kojemu je bila vruća voda.

Kako je crijevo cijeli dan stajalo na suncu po visokim temperaturama, ono se zagrijalo pa je maleni dobio opekotine drugoga stupnja.

Vatrogasci iz Las Vegasa sada su ponovno upozorili na opasnost koja se krije u vrtnim crijevima jer se voda u njima može zagrijati i do 60 stupnjeva Celzijevih.

Here in Las Vegas, a garden hose exposed to direct sunlight during summer can heat the water inside the hose (not flowing) to 130-140 degrees which can cause burns especially to children & animals. Let the water flow a few minutes to cool before spraying on people or animals. pic.twitter.com/FMkzEt27xl