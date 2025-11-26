Novo poglavlje za Nord Klassik: Dizajn vrhunske kvalitete po pristupačnijim cijenama

Smješten u srcu Zagreba, showroom Nord Klassik nije samo izložbeni prostor, već pažljivo kurirana destinacija za sve ljubitelje vrhunskog dizajna inspiriranog skandinavijom. Showroom na adresi Gundulićeva 40 zastupa renomirane brendove kao što su Bulthaup, Republic of Fritz Hansen, Carl Hansen & Søn, Artek, One Collection, PP Møbler, Georg Jensen, Kasthall, Louis Poulsen, Pandul, Serge Mouille i Verpan, a svaki komad u ponudi odabran je zbog vrhunske izrade, bezvremenskog izgleda i funkcionalnosti. Bilo da opremate cijeli interijer ili tražite onaj jedan pažljivo odabran detalj, Nord Klassik pruža inspiraciju i iskustvo dizajna u stvarnom prostoru.

Foto: Ustupljena fotografija

Ususret potrebama nove generacije korisnika, Nord Klassik je odlučio proširiti ponudu proizvodima za dom koji su cjenovno pristupačniji, ali i dalje u skladu s osnovnim vrijednostima showrooma. Riječ je o pažljivo selektiranim komadima koji će se uvoditi kroz periodične design dropove – ograničene serije proizvoda koji će biti dostupni po promotivnim cijenama u inicijalnom razdoblju.

Prvi proizvod u okviru ovog novog koncepta je kultna Panthella 160 Portable lampa danskog brenda Louis Poulsen, po originalnom dizajnu Vernera Pantona iz 1971. godine. Ovaj bezvremenski komad inspiriran je željom da svjetiljka emitira svjetlost iz baze jednako kao iz sjenila, a rezultat je harmoničan, skulpturalan oblik koji pruža ugodno, difuzno svjetlo.

Foto: Ustupljena fotografija

Panthella je u nekoliko boja već dostupna u showroomu i može biti savršen poklon u predblagdansko i blagdansko vrijeme – idealna za darivanje ljubiteljima dizajna ili za oplemenjivanje vlastitog životnog prostora. U ograničenom promotivnom periodu do 24, prosinca lampa će, s posebnim popustom od 20 posto, biti dostupna po cijeni od 160 eura. Preporučamo svim znalcima i ljubiteljima dizajna da iskoriste idealnu priliku da iskorače u svijet vrhunskog dizajna bez kompromisa!

Foto: Ustupljena fotografija

Nord Klassik će nakon kultne Panthella 160 Portable lampe periodično kroz design drop predstaviti nove dizajnerske komade po posebnoj cijeni, a osim novih proizvoda kupci mogu očekivati i posebne akcije na komade iz postojeće ponude pažljivo odabranog asortimana namještaja i rasvjete, čime će se vrhunski dizajn opet približiti svima koji ga cijene. Kroz blagdane ili u svakodnevnoj šetnji, posjetite Nord Klassik u Gundulićevoj 40!