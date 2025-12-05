Uvedite zaigranost u vaš dom uz novu IKEA GREJSIMOJS kolekciju

IKEA vjeruje da je igra namijenjena svima, od najmlađih do onih koji su mladi duhom. GREJSIMOJS je kolekcija svakodnevnih predmeta osmišljenih kako bi potaknuli maštu i unijeli trenutke zabave u svakodnevni život. Temeljem rezultata istraživanja iz IKEA Play Reporta , koji pokazuju da igra smanjuje stres, potiče kreativnost i povezuje ljude, GREJSIMOJS slavi teksture, oblike i forme koje izazivaju radost. Šareni predmeti unose osobnost u dom, dok drugi potiču razigranu interakciju i istovremeno se skladno uklapaju u prostor.

Stolica MAMMUT, klasični IKEA proizvod za djecu dizajniran prije 30 godina, dobila je „kostim“ u obliku mekane navlake u jarko ružičastoj ili plavoj boji, a jedinice za odlaganje dizajnirane kao mačke spajaju funkciju i dizajn. Klasični tabure s prostorom za odlaganje otkriva svoje „unutarnje čudovište“ tek kad se otvori, pokazujući zubati osmijeh, dok je konjić za ljuljanje izrađen u formi koja je dijelom skulptura, a dijelom igračka.

Foto: IKEA

„GREJSIMOJS kolekcija je zamišljena kao vidljiv dio uređenja doma, s predmetima koji su dizajnirani tako da pristaju prostoru čak i kad djeca odu na spavanje. Naši su dizajneri imali slobodu zaigrati se u procesu dizajna ove kolekcije, kako bi unijeli perspektivu i odrasle osobe i djeteta. Primjerice, postavljali su pitanje kako bi odrasli doživjeli upadljiv tepih, koji istovremenu djetetu može predstavljati divlji krajolik za istraživanje“, ističe Anna Granath, voditeljica identiteta asortimana u IKEA.

Dizajneri su inspiraciju pronalazili i u vlastitim djetinjstvima. Neki su se prisjetili predmeta iz doma s kojima su se željeli igrati, ali ih nisu smjeli dirati, pa su ih ponovno osmislili za dom u kojem ništa nije zabranjeno. Drugi su se inspirirali funkcijom predmeta, primjerice, kako okretanje svjetiljke izgleda kao glava žirafe koja baca mekanu noćnu svjetlost.

Foto: IKEA

„Kao dizajneru, zaigranost mi je leća kroz koju vidim da je sve moguće. A ona je i zarazna. Svaki put kad bi netko prošao pokraj mog stola, potapšali bi moj prototip žirafa-lampe po glavi, a kutije u obliku mačke pogladili bi po trbuhu. Bili mladi ili stari, postoje određeni predmeti koji nas podsjećaju da je kreativnost svuda oko nas“, naglašava Marta Krupińska, dizajnerica u kompaniji IKEA of Sweden AB.

Sloboda igre

GREJSIMOJS nije samo razigrana kolekcija, već je i nastala na razigran način. Iako je proces započeo kao otvoren poziv na slobodno razmišljanje i uključio više od 20 dizajnera (od kojih je 12 ušlo u finalnu kolekciju), GREJSIMOJS je čvrsto utemeljen na IKEA istraživanjima o igri.

Uvidi pokazuju da djeca i odrasli danas provode manje vremena u fizičkoj igri. No to ne znači da je igra manje važna ili da se ljudi ne žele igrati. IKEA Play Report otkriva da 54 posto roditelja želi više vremena za igru sa svojom djecom, ali se bore s nedostatkom vremena, prostora i inspiracije.

Foto: IKEA

„Naše istraživanje pokazalo je da djeca i roditelji žele više igre i zaigranosti u svojim životima i domovima. Također znamo da igra povezuje ljude i da je to najmoćniji prirodni oblik učenja tijekom cijelog života. Zato smo razvili GREJSIMOJS. Svjesni smo velikog pritiska pod kojim se roditelji danas nalaze i ne želimo im nametati još jednu obavezu, već ih potaknuti da igra postane prirodni dio doma“, kaže Maria Törn, menadžerica područja asortimana za menadžerica asortimana Children’s IKEA, IKEA of Sweden AB.

IKEA Playtypes je okvir razvoja proizvoda osmišljen kako bi ljudi razumjeli različite načine igre, utemeljen na tome kako djeca prirodno uče i istražuju svijet, a lako se primjenjuje i na odrasle. Definirano je pet stilova igre: Istraživanje, Stvaranje, Zamišljanje, Kretanje i Natjecanje, a svaki odražava jedinstveni način interakcije s okolinom. Na tim principima, GREJSIMOJS stvara okruženje koje prirodno potiče igru uz predmete koje je nemoguće ne dotaknuti, zagrliti ili istražiti. Kreirani su za dom koji je stvoren da se u njemu živi.

Kolekcija GREJSIMOJS bit će lansirana na svim IKEA tržištima u veljači 2026.