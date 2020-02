Uz savjete ovih žena održite svoju vezu na daljinu

Veze na daljinu sve su češće, ali i dalje nas plaše teorijama da nikada ne uspiju. Teške su, to je istina, jer je teško izgraditi povjerenje kada netko nije kraj vas. Ipak, to ne znači da nužno propadaju, samo treba puno truda.



Msn.com pitao je žene koje su baš u ovakvoj vezi da otkriju tajnu kako im to uspjeva.



Napravite isti raspored

"Trudimo se imati isti raspored i kvalitetno vrijeme putem video poziva koji tretiramo kao spoj. Živimo u dva različita grada i vremenska razlika je jako velika, pa nam je ponekad teško pratiti jedno drugo. Zajednički raspored nam ipak pomaže da znamo što onaj drugi kada radi."

- Ashley, 31



Stvorite neku tradiciju

"Kada smo se moj sadašnji muž Rob i ja upoznali živjeli smo oko sat i pol udaljenosti jedno od drugog. Iako to nije strašna razlika uz moj posao i maturu nismo imali puno vremena za spojeve. Ono što nam je pomoglo je pisanje dnevnika o našoj vezi. Kupila sam nam bilježnice za Božić i u njih smo zapisivali sve što smo radili i kako smo se osjećali. Tako smo pratili u kojem smjeru ide naša veza. Muž voli i danas nekad nositi dnevnik sa sobom kada ide na putovanje."

- Jacqueline, 36



Napravite nešto za sebe

"Odlučila sam prvo završiti fakultet, a onda se useliti s njim. Pokušala sam raditi stvari za sebe i sama sa sobom ili s prijateljima kako ne bi bila fokusirana isključivo na vezu. Odredili smo i datum useljenja, pa je sve bilo lakše."

- Olga, 37

Pronađite nešto što vas povezuje

"Upoznali smo se preko online igrice i čak i kada smo razdvojeni fizički uglavnom igramo igricu zajedno. Uvijek uzmemo vremena da jednom na dan razgovaramo duže. Radimo cijeli dan, pa je nerealno očekivati da ćemo stalno razgovarati, ali igranje igrice nam pomaže da smo u kontaktu."

- Tiffany, 32



Gledajte na pozitivne stvari

"Svaki trenutak proveden s njim bio mi je draži nego ono kad nismo zajedno. Odlično komunicira i uglavnom vodimo razgovore o nama dvoje i što se događa u našim životima umjesto onih 'Kada ću te opet vidjeti?' pitanja. Živimo u trenutku umjesto da planiramo puno unaprijed što je jako bitno za vezu na daljinu."

- Lauren, 35



Šaljite si fotografije i videe tijekom dana

"Čujemo se putem video poziva i šaljemo si videe i fotografije cijeli dan. Na taj način smo uključeni u život onog drugog. Ponekad se čini kao veza s telefonom, ali opet imaš osjećaj da ti je partner bliže. Važno je izlaziti, družiti se s prijateljima i zabavljati u svom gradu. Živite svoj život i dijelite ga s voljenom osobom."

- Steph, 30

Ljubavni savjeti kumica s placa: