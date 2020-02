Uvijek ste u velikom društvu i rijetko idete na spojeve? Ovo su znakovi da vam veza nije ozbiljna

Primarni "nagon" svakog čovjeka je da se s drugim povezuje i upoznaje gledanjem u oči. To također može biti i jedan od znakova nezainteresiranosti - ako osoba izbjegava kontakt-očima prilikom svakog razgovora, to može biti znak da nema ozbiljne namjere, piše msn.com.

Nikad niste sami, već ste uvijek u društvu

Upoznavanje s prijateljima možda se čini kao dobar znak, ali to je samo znak da vaš partner ne želi biti otvoren s vama, već mu je lakše funkcionirati kad ste u društvu.Treba imati na umu da se emocionalna povezanost uvijek događa se u privatnosti, a ne u društvu pa je svakom paru potrebno vrijeme koje će provesti nasamo.

Ne idete na spojeve

Spojevi su vam uglavnom dogovoreni u zadnjem trenutku, a najčešće se događaju kod nekog doma, odnosno nikad ne idete u kino, na izlet, u restoran ili šetnju. Također, ako se prilagođavate slobodnom vremenu vašeg partnera, a on vašem ne, to može biti znak za alarm.

Još uvijek traže nekoga

Ako primijetite da uživo ili preko online platformi vaš partner traži drugu osobu za razgovor ili za druženje, znači da s vama ne vidi budućnost već ste samo nešto "privremeno", dok ne nađe drugu opciju.

Ne znaju važne detalje o vama

Ako partner ne zna sitnice koje su vam bitne, to ujedno znači da nije zainteresiran za vas i vaše želje, ciljeve, događaje i slično. Osobe koje žele ozbiljnu vezu, potrudit će se slušati i zapamtiti, čak i najsitnije detalje.

Ne uključuju vas u sadržaj na svojim društvenim mrežama

U današnje vrijeme, mnogi sitnice iz privatnog živote dijele na svim društvenim mrežama, a parovi često ponosno pokazuju svoju ljubav. Ako vaš partner to ne radi, vjerojatno ne želi da itko za vas sazna, no to ne mora uvijek biti slučaj jer neki jednostavno žele svoju intimu zadržati za sebe.

