Utjecaj na tijelo i um: Evo koliko dugo možete izdržati bez sna prije nego što tijelo počne 'otkazivati'

Nedostatak sna jedan je od najčešćih problema modernog života. Bilo zbog posla, obaveza ili stalnog korištenja elektroničkih uređaja, mnogi ljudi redovito ne spavaju dovoljno. Iako se ponekad čini bezazleno preskočiti nekoliko sati sna, dugotrajno uskraćivanje sna može imati ozbiljne posljedice na tijelo i um, utječući na funkciju mozga, raspoloženje, imunitet i opće zdravlje. Najdulje zabilježeno vrijeme bez sna je 453 sata i 40 minuta. Iako nije jasno koliko točno ljudi mogu preživjeti bez sna, ne prođe dugo prije nego što se počnu pokazivati ​​učinci nedostatka sna.

Godine 1997. Guinnessova knjiga rekorda prestala je pratiti ovu kategoriju zbog ozbiljnih zdravstvenih rizika povezanih s nedostatkom sna. Nakon samo tri ili četiri noći bez sna, možete početi halucinirati. Dugotrajni nedostatak sna može dovesti do kognitivnih, odnosno misaonih oštećenja, razdražljivosti, deluzija, paranoje i psihoze. Iako je umiranje od nedostatka sna izuzetno rijetko, može se dogoditi, piše Healthline. Nedostatak od 24 sata sna nije neuobičajen. Možda preskočite noć da biste radili, učili za ispit ili se brinuli za bolesno dijete. Iako je ostajanje budnim cijelu noć neugodno, a upravljanje posljedicama sljedećeg dana izazovno, vaše opće zdravlje vjerojatno neće biti značajno pogođeno.

Ipak, propuštanje jedne noći sna utječe na vas. Studije su usporedile 24-satnu budnost s koncentracijom alkohola u krvi od 0,10 posto. Neki učinci 24 sata bez sna uključuju: pospanost, razdražljivost, oštećeno donošenje odluka, oštećeno prosuđivanje, promijenjenu percepciju, deficite pamćenja, oštećenja vida i sluha, smanjenu koordinaciju ruku i očiju, povećanu napetost mišića, drhtanje, kao i povećani rizik od nesreća. Simptomi 24-satnog nedostatka sna obično nestaju nakon što se malo naspavate.

Ostanak budnim 36 sati može imati intenzivne učinke na vaše tijelo. Vaš ciklus spavanja i buđenja pomaže u regulaciji oslobađanja određenih hormona, uključujući kortizol, inzulin i hormon rasta. Kao rezultat toga, dulje nespavanje poput ovog može promijeniti nekoliko tjelesnih funkcija. To uključuje apetit, metabolizam, temperaturu, raspoloženje i razinu stresa.

Neki učinci 36 sati bez sna uključuju: ekstremni umor, hormonsku neravnotežu, smanjenu motivaciju, donošenje odluka koje može dovesti do štetnih posljedica, nefleksibilno rasuđivanje, smanjenu pažnju te oštećenja govora, poput problema s izborom riječi i intonacijom. Nakon dvije noći propuštenog sna javljaju se problemi, uključujući poteškoće u dovršavanju zadataka koji zahtijevaju visoku razinu pažnje, promjene raspoloženja, depresiju i povećan osjećaj napetosti.

Osobe kojima nedostaje sna mogu iskusiti razdoblja laganog sna koja mogu trajati i do 30 sekundi. Tijekom ovih "mikrosnova", mozak je u stanju sličnom snu. Mikrosnovi događaju se nehotice, a nakon njih se možete osjećati zbunjeno ili dezorijentirano. Ostanak budnim 48 sati također remeti imunološki sustav. Upalni markeri, koji pomažu vašem tijelu u sprječavanju i ciljanju bolesti, počinju cirkulirati u povećanim razinama. Neka istraživanja pokazala su da se aktivnost prirodnih stanica ubojica (NK) smanjuje s nedostatkom sna.

Imate problema sa spavanjem ili ne možete zaspati? Ovih 5 vrsta hrane i pića utječu na vaš san

NK stanice su bijele krvne stanice koje reagiraju na neposredne prijetnje vašem zdravlju, poput virusa ili bakterija. Nakon 72 sata bez sna, većina ljudi osjeća neodoljivu potrebu za spavanjem, a mnogi ne mogu sami ostati budni. Tri dana bez sna ozbiljno ograničava sposobnost jasnog razmišljanja, dok izvršne funkcije poput obavljanja više zadataka istovremeno, pamćenja detalja i koncentracije postaju izuzetno zahtjevne. Takva razina uskraćivanja sna može otežati dovršavanje čak i najjednostavnijih zadataka.

Emocije su također pogođene. Ljudi koji su prošli ovu razinu nedostatka sna mogu se lako razdražiti. Mogu iskusiti depresivno raspoloženje, tjeskobu ili paranoju. Istraživanja su također otkrila da nedostatak sna otežava obradu tuđih emocija. U studijama su sudionici s 30 sati nedostatka sna imali poteškoća s prepoznavanjem ljutitih i sretnih izraza lica. Istraživački rad iz 2017. potvrdio je prethodne nalaze. Konačno, nekoliko dana nedostatka sna može značajno promijeniti percepciju. Možete doživjeti halucinacije, koje se javljaju kada vidite nešto što nije tamo.

Iluzije, koje su pogrešno tumačenje nečega što je stvarno, također su česte. Primjer je vidjeti znak i zamijeniti ga za osobu. Nedostatak sna može promijeniti i vaš apetit i vrstu hrane za kojom žudite. Studije sugeriraju da je nedostatak sna povezan i s povećanim apetitom i s povećanom željom za hranom povezanom s debljanjem. Međutim, konzumiranje praznih kalorija u konačnici vas može učiniti umornijima.

Zdrava prehrana može ublažiti neke od učinaka nedostatka sna, ali samo do određene mjere. Budući da vaše tijelo štedi energiju, odlučite se za nemasnu hranu bogatu proteinima, poput orašastih plodova i maslaca od orašastih plodova, svježeg sira ili tofua, ako imate problema s dovoljnim snom. Izbjegavajte masne proteine, poput odreska ili sira, jer će vas oni učiniti pospanijima. Dehidracija također može pogoršati učinke nedostatka sna, poput ošamućenosti i poteškoća s koncentracijom, stoga je također važno piti puno vode.

Kronični djelomični nedostatak sna odnosi se na situaciju kada redovito ne spavate dovoljno. To se razlikuje od povremenog nespavanja cijele noći. Također je češći od propuštanja jedne ili dvije noći sna zaredom jer većina ljudi vjerojatno spava barem nekoliko sati po noći. Kronični djelomični nedostatak sna povezan je s kratkoročnim zdravstvenim rizicima i dugoročnim komplikacijama. Nedovoljno sna u kratkom razdoblju, poput tjedan dana, može uzrokovati: anksioznost, nestabilno raspoloženje, pospanost, zaboravnost, poteškoće s koncentracijom i održavanjem budnosti, kognitivna oštećenja, smanjeni učinak na poslu ili u školi te povećani rizik od bolesti ili ozljeda.

Dugoročno, nedovoljno sna može smanjiti funkcioniranje imunološkog sustava i povećati rizik od određenih zdravstvenih stanja. To uključuje: visoki krvni tlak, bolest srca, moždani udar, pretilost, dijabetes tipa 2 i mentalne bolesti. Količina sna koja vam je potrebna po noći varira ovisno o vašoj dobi. Općenito, novorođenčad i dojenčad trebaju više sna, dok odraslima treba manje. Spol također može igrati ulogu u tome koliko vam je sna potrebno. Studije su otkrile da žene obično spavaju nešto dulje od muškaraca, iako razlozi za to nisu jasni.