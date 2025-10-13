Tijekom noći volite imati čarape na nogama? Znanstvenici otkrili zašto je to dobro za san

Ako ste jedna od onih osoba koje imaju problema s uspavljivanjem, obratite pažnju. Možda ćete zaspati 15 minuta ranije i manje se buditi tijekom noći ako prije spavanja obujete čarape. Tijekom dnevnih sati, ljudsko tijelo ima prosječnu temperaturu od 37 stupnjeva Celzija. Ali noću, vaša središnja tjelesna temperatura padne za 1,2 stupnja Celzijusa tijekom šest ili sedam sati sna. Ovo postupno smanjenje tjelesne temperature, pokazalo se, ključni je dio kompliciranog neurobiološkog plesa uspavljivanja i ostajanja u snu, piše HowStuffWorks.

I što brže možete smanjiti tjelesnu temperaturu, brže ćete zaspati. Jedan od načina na koji vaše tijelo regulira svoju temperaturu su krvne žile u vašoj koži. Ako mozak odluči da je tijelu prevruće, proširit će proširiti krvne žile (vazodilatacija), redistribuirajući topliju krv iz jezgre tijela kroz ostatak tijela da bi ga ohladio. Ako je tijelo prehladno, mozak signalizira suprotnu reakciju, ograničavajući dotok krvi prema površini (vazokonstrikcija). Ovdje na scenu stupaju vaša stopala. Dlanovi i tabani najučinkovitiji su izmjenjivači topline u tijelu, jer su bez dlačica i manje su izolirani od drugih površina kože.

Istraživači su pokazali da zagrijavanje stopala prije odlaska na spavanje toplom kupkom za stopala ili nošenjem čarapa potiče vazodilataciju, što zauzvrat snižava tjelesnu temperaturu brže od odlaska na spavanje hladnih, bosih nogu. Ispostavilo se da je temperaturna razlika između površine kože vaših ekstremiteta i vašeg trbuha (poznata kao distalno-proksimalni gradijent temperature kože ili DPG) najjači pokazatelj vaše vjerojatnosti da ćete brže zaspati. Jače čak i od hipnoze ili uzimanja suplementa melatonina prije spavanja.

Ali ima još toga! Znanstvenici pretpostavljaju da stopala u čarapama imaju i neurološki učinak. Moždani "termostat" nalazi se u regiji koja se naziva prednji hipotalamus. Unutar njega nalazi se vrsta neurona koji se naziva toplotno osjetljivi neuron koji povećava svoju brzinu aktiviranja kada postoji temperaturna razlika između središnjeg dijela tijela i ekstremiteta poput stopala. Istraživanja su pokazala da se brzine aktiviranja neurona znatno povećavaju na početku sporog vala ili "dubokog" sna i postupno se smanjuju prije buđenja.

Stoga neuroni mogu igrati ulogu u stvaranju osjećaja pospanosti koji nam pomaže da zaspimo i ostanemo spavati. A ako je to slučaj, zagrijavanje stopala prije spavanja daje dodatni poticaj toplotno osjetljivim neuronima. U maloj studiji, korejski su znanstvenici otkrili da nošenje posebnih "čarapa za spavanje", koje su uobičajene u Južnoj Koreji, ne samo da ubrzava početak sna, već se produljuje ukupno vrijeme spavanja za prosječno 30 minuta i smanjuje noćne epizode buđenja na pola. Ako se brinete da vam neće biti previše toplo dok nosite čarape u krevetu, potražite one od prirodnih prozračnih vlakana.