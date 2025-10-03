Evo što stoji iza paralize sna: Liječnik je otkrio načine kako izbjeći ovo zastrašujuće stanje

Paraliza sna je stanje u kojem osoba, iako je svjesna svog okruženja, privremeno ne može pomaknuti tijelo ili govoriti prilikom uspavljivanja ili buđenja. Ovo iskustvo može biti zastrašujuće, osobito jer ga često prate osjećaj pritiska na prsima, halucinacije ili osjećaj prisutnosti nečega u sobi. Liječnik je sada otkrio znanstvene razloge zastrašujućeg stanja i kako ga izbjeći. Liječnik opće prakse, dr. Amir Khan, bavio se ovom noćnom morom u nedavnom videu na TikToku gdje je objasnio da je paraliza sna kada su nam mišići "privremeno isključeni" i naše tijelo se ne može pomaknuti.

Paraliza sna je neobično stanje u kojem se osoba budi noću, nesposobna za kretanje, dok doživljava širok raspon bizarnih i zastrašujućih halucinacija. Ljudi prepričavaju osjećaj da ih veže neobjašnjiva sila dok su budni i svjesni, ali ne mogu pomaknuti nijedan dio tijela. "Jeste li se ikada probudili usred noći i osjećali kao da ne možete pomaknuti svoje tijelo? Zastrašujuće je, zar ne?. Pa to se zove paraliza sna. To se događa kada se vaš mozak probudi prije vašeg tijela, tijekom REM faze sna. To je dio kada sanjate i vaši mišići su privremeno isključeni tako da ne glumite svoje snove", objasnio je liječnik. Zatim je opisao točno onaj zastrašujuć” i bespomoćan trenutak koji mnogi pamte da su osjetili usred noći, piše Daily Mail.

"Ako se probudite dok se to još događa, osjećat ćete se paralizirano", izjavio je. Naveo je i druge simptome koji su ponekad prisutni tijekom paralize sna, uključujući pritisak ili bol u prsima i živopisne halucinacije oblika, sjena ili čak ljudskih figura u sobi. "To je zato što je vaš mozak još uvijek napola u načinu sna i napola budan", dodao je. Iako je dr. Khan priznao da iskustvo može biti zastrašujuće, također je rekao da je prilično bezopasno i savjetovao je da se ne brinu.

Rekao je da paraliza sna traje samo nekoliko sekundi, a najviše nekoliko minuta prije nego što prođe. "Uvijek je najbolje zapamtiti: 'Znam da je zastrašujuće i da se čini strašno, ali nije ništa opasno'. Stoga, ako vam se to dogodi, nemojte paničariti. Vaše tijelo samo sustiže vaš mozak", savjetovao je liječnik. Za one koji su znatiželjni zašto se događa paraliza sna, liječnik je rekao da je povezana s lošim snom, stresom ili neredovitim rasporedima spavanja. A da bi se gledatelji nosili s tim problemima, dao je neke korisne savjete.

"Najbolje je pridržavati se redovitog rasporeda spavanja, smanjiti stres i paziti na higijenu spavanja", rekao je dr. Khan. Ljudi su brzo podijelili svoja iskustva paralize sna u komentarima videa koji je prikupio gotovo 300 tisuća pregleda na TikToku. "Da, strašno je za poludjeti! Osjećaj je kao da me netko drži prikovanu", napisala je jedna korisnica. "Pokušavam vrištati, ali ne mogu se probuditi i samo ispuštam čudne zvukove", dodala je druga. "Tako je zastrašujuće! Gotovo kao nadnaravno iskustvo. Čak i kad sam se potpuno probudila, bila sam prestrašena, a srce mi je lupalo", opisala je treća.

"Viđao sam crnu veliku figuru poput čovjeka", napisao je jedan korisnik. "Prisutnost koju tada osjećam u sobi je toliko strašna da se ne mogu pomaknuti ili govoriti", dodao je drugi. "Ima li još netko problema s gutanjem tijekom epizode paralize sna? Uvjeren sam da ne mogu disati kad se to dogodi", upitao je treći. Neki ljudi koji pate od ovog stanja također prijavljuju osjećaj pritiska na prsima te mogu doživjeti halucinacije, uključujući zastrašujuće likove.

Opisi ovog stanja mogu se pronaći u folkloru starom stotinama godina, kada su ga nazivali imenima poput "stara vještica", zbog uvjerenja da je na prsima osobe koja pati sjedila sablasna, vještičja pojava. Moderna znanost još ne može objasniti zašto se paraliza sna događa, no poznato je da je češća kod osoba koje pate od nesanice, posttraumatskog stresnog poremećaja i anksioznosti. Ljudi koji dožive paralizu sna ili halucinacije neposredno prije nego što zaspu imaju veću vjerojatnost da će patiti od depresije, otkrila je istraživačka studija iz 2018. godine.