Bogata gastronomska ponuda - na tanjuru i u čaši

Zadarski Advent i ove godine donosi bogatstvo mirisa, okusa i blagdanskog ugođaja koji se širi ulicama i po danu i po noći dok lampice obasjavaju povijesnu jezgru grada. Tradicionalna adventska kućica više nije samo mjesto za brzinski zalogaj - postala je mali gastronomski svijet u kojem se miješaju lokalni sastojci, moderni trendovi i kreativnost domaćih ugostitelja. Ove godine na nekoliko lokacija: tradicionalno na Trgu Petra Zoranića i Trgu Pet bunara, a ove se godine program širi i na nove lokacije, među kojima je i Zlatarska ulica te plato iza palače Cedulin.

Od inovativnih burgera, mirisnih kobasica i hrskavih fritula pa sve do koktela svjetskog štiha i desertnih čuda - ovogodišnja ponuda dokazuje da Zadar i u prosincu postaje jedan od najzanimljivijih gastro punktova na obali. Uz pregršt atrakcija, događanja i koncerata cijelog mjeseca nijedna čaša i tanjur ne smiju biti prazni.

Comfort food diljem grada

Ho-Ho-House donosi blagdansku verziju street foda: sočne burgere i kreativne koktele koji griju i raspoloženje i dlanove. Za sve to i koktele zaduženi su stručnjaci s kućice žić.Bo, dok su za peciva s hrenovkama, hrskavi pomfrit i miris svježih kobasica odgovorni i nadaleko poznati kuhari s White Hilla i kućice Božić Bijeli. Za one kojima zima miriše na čvarke, kulen i slavonsku toplinu tu je Slavonska čarolija. Domaće zelje Advanture mami na kilometre. Na kraju, fenomen koji je osvojio cijelu Hrvatsku — krumpir pretvoren u pravu malu čaroliju. Topao, kreativan i savršeno hrskav u Spuuds.

Foto: Rollin' Delights

Okusi koji rade đir oko svijeta

Za putovanje oko svijeta kroz razne okuse ove je godine zaduženo par kućica i to svojim majstorskim vještinama. Tako Picnic u suradnji s Boogie Labom svaki tjedan jelom putuje na neku drugu destinaciju i gradi neku novu priču. Ova kućica slavi globalnu kuhinju na moderan, zaigran način. Iće ne ide bez pića - za globalni uspjeh zadužena je kućica Cheers on Weeks, idealna za one koji vole avanturu u čaši.

Foto: Bojan Bogdanić

Nešto slatko, pod zub

Ne postoje blagdani bez fritula – to najbolje zna Nada i njene uvelike poznate slastice. Kod Dragana i partnerskih kućica i ove godine su u modi Dubai fritule prepune hrskavog kadaifa i sočnih preljeva.

A, na novoj lokaciji...

Ove godine na novootvorenoj adventskoj lokaciji pod nazivom Božićni gramofon kraj gradske Pijace možete posjetiti Mooshu koja nudi bubble tea, choco cups i slastice u trendu. Foshu svi znaju zbog čuvene ulične “spize” - Papice, dok Stooša očarava svojim dnevnim menijima.

Foto: Iva Perinčić

Zadarski Advent 2024. donosi spoj tradicije i inovacije, mjesto na kojem se moderno street food iskustvo spaja s domaćim receptima, egzotičnim okusima i toplom blagdanskom atmosferom.

Bilo da dolazite zbog mirisnih fritula, vrhunskih koktela, sočnih burgera, lokalnih specijaliteta ili jednostavno zbog dobrog društva — zadarske adventske kućice nude doživljaj zbog kojeg se uvijek poželi ostati još malo. Raznovrsna ponuda namijenjena je svima, i onim najstarijima, ali i onim najmlađima. Advent u Zadru 2025. traje sve do 1. siječnja, što je dovoljno dugo da pronađete pravi trenutak za posjet.

Blagdani u Zadru nikad nisu bili ukusniji. Uživajte u svakom gutljaju i svakom zalogaju!