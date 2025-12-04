Godinama joj se nabacivao iza leđa supruga: Kad ga je prokazala, priča je dobila šokantan obrat

Jedna je žena na Redditu potražila podršku nakon što joj je napokon 'prekipjelo' nakon godina neugodnih situacija s najboljim prijateljem njezina supruga. U objavi je napisala da je šest godina u braku s Evanom, a njegov najbolji prijatelj Connor prisutan je u njihovim životima još od fakultetskih dana. No, od samog početka veze Connor joj je, tvrdi, ulijevao nelagodu komentarima koje je upakirao kao šale, i to gotovo uvijek kad Evan nije bio u blizini, piše People.

Prema njezinim riječima, Connor bi joj znao dobaciti rečenice poput 'Ako Evan ikad zezne stvar, ja sam sljedeći u redu', a kasnije i 'Jesi li sigurna da si izabrala pravog najboljeg prijatelja?' ili 'Evan te ne zaslužuje'. Sve bi pratio smijeh, ali ona piše da je njegov pogled bio takav da joj se 'koža ježila'. Više puta je pokušala objasniti suprugu koliko je to uznemiruje, no on je, tvrdi, sve umanjivao uz klasično objašnjenje 'on je takav' i optužbe da ona previše analizira.

Kulminacija se dogodila na večeri u Connorovu domu. Evan je otišao do kupaonice, Connorova supruga Diane je u kuhinji pripremala desert i žena je ostala nasamo s Connorom. Tada joj je, navodno, prišao bliže i rekao: 'Večeras izgledaš nevjerojatno. Evan je sretnik. Ako ti ikad dosadi, znaš gdje me možeš naći.' U tom trenutku, kaže, nešto je u njoj 'puklo' pa se glasno suočila s njim, i to dovoljno glasno da Diane čuje, te mu jasno rekla da prestane s takvim komentarima jer su neprikladni. Dodala je da joj je posljednjih šest godina njegovo ponašanje odvratno.

Diane je ubrzo ušla u prostoriju, no umjesto smirivanja, situacija se dodatno zapalila. Žena tvrdi da ju je Connor preduhitrio te je supruzi rekao kako je ona 'poludjela' te ga optužila za nešto što nije rekao. Diane se na to rasplakala i poručila da je Connor ponižen u vlastitoj kući. Kad se Evan vratio, atmosfera je već bila na rubu, a Connor je, piše ona, glumio žrtvu.

Ni put kući nije donio olakšanje. Evan je, navodno, bio bijesan, ali na nju. Optužio ju je da ga je osramotila i stvorila nepotrebnu dramu. Ona ga je podsjetila da mu je godinama u četiri oka govorila što se događa, ali se ništa nije promijenilo. 'Što sam točno trebala napraviti?' pitala je u objavi, naglašavajući da se samo napokon zaštitila.

Prema njezinu opisu, Evan je na kraju tražio da se ispriča i Connoru i Diane radi mira, uz objašnjenje da Connor vjerojatno nije tako mislio i da je ona pretjerala. Ona je to odbila, poručivši da se neće ispričavati zato što je prestala šutjeti o nečemu što ju je godinama uznemiravalo. U završnici objave pita zajednicu je li pogriješila što je progovorila.

Komentari su, očekivano, bili na njezinoj strani. Mnogi su isticali da problem nije samo Connor, nego i suprug koji je godinama ignorirao njezina upozorenja i time, kako su napisali, omogućio takvo ponašanje. Neki su otišli i korak dalje sugerirajući joj da ozbiljno preispita odnos ako joj partner ne vjeruje i ne štiti je kad joj je neugodno.