Gastronomska perjanica zagrebačke Trešnjevke: Uspjeh se mjeri gostima koji se vraćaju, a ne zvjezdicama

Prostor Zapadnog kolodvora zapravo je godinama bio najdosadniji u metropoli unatoč tome što je ondje i danas Magazinska klet, simbolična roštiljarnica koja će kasnije postati ishodište cijelom današnjem istoimenom lancu. No osim nedaleke pivnice u Adžijinoj i jednog ribljeg restorana malo dalje, teško se ondje moglo birati između više kuhinja, pa čak i onih tradicijskih, kamoli ambicioznijih. Nije dovoljan motiv bila ni blizina centra grada, odnosno Ilice, ni Doma sportova, ni obližnjeg velikog hotela koji se danas zove Zonar.

Prije gotovo deset godina počeo je razvoj tog dosta zapuštenog dijela grada prije svega gradnjom novih blokova pa se otvorilo mjesta za nešto novo. Fidel Gastro restoran je otvoren upravo na strani Magazinske prema Domu sportova u novom bloku. Bilo je to osvježenje koje je, praktički se odmah ispostavilo, bilo potrebno gotovo zaboravljenom kvartu koji kao da je svoju depresiju prijetio

širiti dalje prema Kranjčevićevoj, gdje je doista i nestala Stara poštarica, stari dobri zagrebački restoran.

21.11.2025., Zagreb - Restoran Fidel Gastro. Vlasnik Goran Vrucinic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ponešto zbog imena, ali sigurno i zbog kvalitete, Fidel Gastro donio je svježinu koja je trend čak i preokrenula pa je taj prostor u smjeru grada gastronomski ponešto i živnuo. – Fidel Gastro doista ima svake veze s povijesnom osobom, ali samo kada se radi o gastronomiji. Jer, tim sam imenom želio naznačiti da je takva revolucija potrebna, i to prije svega u smislu oživljavanja one djelatnosti kojoj restorani pripadaju, a to je ugostiteljstvo. A taj pojam znači da gosti odlaze iz restorana zadovoljni i da se zbog toga žele vratiti. Time se mjeri uspjeh, a ne zvjezdicama, iako ih ne podcjenjujem – kazao nam je Goran Vručinić, vlasnik Fidel Gastra, inače rođen na Trešnjevki, dakle u kvartu koji prolazi svojevrsni “makeover” u gastronomskom smislu.

Tko ima takve ambicije za zagrebačke stare kvartove, trebao bi zaviriti u Fidel Gastro. Ondje nismo bili već neko vrijeme, zadnji put za jednog događaja, pa je promocija Graševine Panonike, vina baranjske vinarije Zlatno brdo, bila odlična prilika da se podsjetimo zašto se Fidel Gastro održao ovih osam godina, a osnovan je 2017. godine.

21.11.2025., Zagreb - Restoran Fidel Gastro. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Fidel Gastro pametno je oblikovan restoran, s jasno odvojenim prostorom bara i restoranskim dijelom, tako da ne može biti pogreške oko toga gdje je, recimo, prostor za pušenje. I taj bar klasično je uređen, s dugačkim šankom sastavljenim od manjih željeznih elemenata, danas to vole zvati industrijskim dizajnom. Osvijetljen je umjereno i okružen visokim stolovima poput kakvog vinskog bara, ali i niskim plohama s foteljama pa se dobije nešto što u zapadnim gradovima zovu speak-easy. Takva mjesta odlikuje smirena i ugodna atmosfera, ono je omiljeno mjesto u susjedstvu, a vidjeli smo i da je prostor pet friendly, što je važno i u Zagrebu.

Ponuda bara je velika s doista širokim rasponom destilata, vidjeli smo i četiri točionika s industrijskim pivima, no teško je očekivati da će ovakvo, sada visoko profilirano mjesto izbjeći utjecaj jedne tako snažne industrije. Sve u svemu, Fidel Gastro doista bi mogao funkcionirati i samo kao krajnje ozbiljan bar ili pivnica. Ipak, znamo već da je ako se restoran pravilno i ustrajno vodi, restoranska priča puno efikasnija i održivija. Interijer je restoranskog dijela osmišljen u istom tonu kao i bar zato što je cjeloviti interijer oblikovao

Nedjeljko Mikac, dizajner s vjerojatno najviše potpisa uređenja zagrebačkih lokala, a i šire. Tako je i u drugom dijelu ugođaj atmosferičan iako oblikom netipičan za kakav klasičan restoran. No Vručiniću namjera nikada nije ni bila napraviti takvo mjesto, već nešto drukčije.

Foto: Privatna arhiva

– Opet je to vezano za pojam ugostiteljstva koji nije vezan samo za hranu već i za servis i atmosferu, u što spada i glazba. Hrana, naravno, mora uvijek biti vrhunska, meniji su sezonski i ovise o dostupnosti namirnica – kaže nam vlasnik Fidel Gastra dok u pozadini upravo odzvanja tradicijska slavonska glazba uživo, onako kako bi trebalo i biti kada se predstavlja nešto što dolazi s istoka

Hrvatske. Takav je za tu prigodu bio i meni. Za početak, naravno, hladna baranjska plata na kojoj su bile kobasice, sirevi i kulenova seka, ali i uz dodatak pršuta. Za zagrijavanje bila je poslužena Graševina 2023. Zlatnog brda.

Foto: Privatna arhiva

Međutim, početak umijeća kuhinje trešnjevačkog restorana označio je rižoto od vrganja, kestena i teletine uz koji je poslužena te večeri premijerno predstavljena Panonika. Vrganj je nekako podcijenjena i zapostavljena namirnica zagrebačkog kraja, a ovdje je prezentiran u zaista adekvatnom kasnojesenskom ruhu s kestenima i odlično pripremljenim rižotom s raskuhanom teletinom. Panonika je bila odličan par jer se radi o polusuhoj graševini koja je napravljena kao gastronomsko vino za sparivanje upravo s intenzivnijim gušćim jelima, a ponajprije s pikantnim zalogajima svojstvenima Baranji.

Foto: Privatna arhiva

Tako se, zapravo, svako od pripremljenih jela te večeri moglo sljubiti s ovim vinom. Sljedeće je takvo jelo bilo perkelt od divljači s palentom, za koje je inicijalno ponuđen Merlot berbe 2021., ali ne bismo izbjegli ni Panoniku. Ovdje je i u gastronomskom smislu razlika očita, jer perkelt jest jelo iz obitelji gulaša, a karakterizira ga korištenje mljevene paprike pa bismo rekli da je to malo plemenitija verzija gulaša. Iako će vam često ponuditi verziju s ribom poput smuđa ili soma, u Fidel Gastru pokazuju kako je on izuzetno efektan i s divljači, koja je ovdje bila mekana, vrlo ukusna i s palentom koja je bila savršeno kuhana.

Kao desert ponuđena je interesantna štrudla od bundeve i maka, također dva tradicionalna tradicijska sastojka kontinentalne Hrvatske, u kombinaciji sa Zlatnim Brdom Gold Cuvee. Prilično smo sigurni da će ova večera i sadašnji meni biti motivacija da se restoranu Fidel Gastro gosti vrate ako im već nije običaj da onamo dolaze redovito.

Foto: Privatna arhiva

Na njemu su i krakovi hobotnice na humusu od slanutka i crnog sezama sa sotiranim bobom, sous vide pačja prsa s pireom od mrkve i đumbira, crumbleom od kestena, domaće fetuccine s kozicama, tatarski bifteci od govedine, kao i od tune, steakovi poput bifteka ili rib eyea. Prezentacija jela je odlična, a sam Vručinić kaže kako mu je jedna od strasti, osim, dakako, hrane, i opremljenost, o kojoj se posebice vodi računa. Uspjeh Fidel Gastra je i plod njegova višedesetljetnog iskustva, koje je počeo stjecati u nekada kultnoj, danas, nažalost zatvorenoj Staroj vuri, a danas osim Fidel Gastra vodi i ugostiteljstvo u Vrbniku i Krku te catering.

Foto: Privatna arhiva

– Pandemija je u svemu bila najzahtjevnija. Zadesila nas je iznenadno sa svim svojim problemima, uz to što i samo ugostiteljstvo stalno donosi neke nove situacije. No izdržali smo, iako nije lako raditi kad da ste na tri mjesta istodobno. Imao sam ideju sa suprugom se preseliti u Vrbnik i od tamo voditi posao u Zagrebu. No ne ide to, moraš biti prisutan – kaže nam Vručinić. Reći će da je – da biste napravili razliku u ugostiteljstvu – zapravo potrebno vrlo malo, neki novi začin ili sastojak koji će možda pronaći upravo na trešnjevačkom placu, odakle dolazi većina toga što je potrebno za jela koja se u Fidel Gastru spremaju.